جهود النيابة العامة المصرية تؤمن الخدمات الصحية والإنسانية الأساسية في مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، والمنيا، والدمنهور، وأبي زعبل، في الارتقاء رضا النزلاء وحمايتهم الحقوق والحريات.

النيابة العامة المصرية تقوم بدور حيوي في تعزيز صلاحية مراكز الإصلاح والتأهيل عبر إجراء تفتيش دوري لتصحيح أي تجاوزات قانونية محتملة وضمان تلبية معايير الصحة والرفاهية لكل نزيل.

تحت شعار "حماية الحقوق والحريات وصون كرامة النزلاء"، زار فريق من النيابة العامة مراكز إصلاح وتأهيل في العاشر من رمضان، المنيا، دمنهور، أبي زعبل، وادي النطرون. خلال المهام، اطلعت الفرق على مرافق النزلاء الشهيرة بصلب العزل، وفحصت نظافتها، وإتاحتها، وتطابقها مع القوانين. كما حظي فريق النيابة بمراجعة دقيق لمرافق الرعاية الطبية، الصيدلية، الأماكن التعليمية، أماكن العبادة، والرياضة لتأكيد حصول النزلاء على رعاية صحية علمية وبحقوق دراسية متكاملة.

بعد التحقق من واختبار مختلف الواجبات، أقر الفريق بأن معظم المراكز تحرز تقدمًا واضحًا في الامتثال للمعايير، وقد قدم لتسليم تقارير منفصلة لتشجيع وجهود إدارة كل مركز على معالجة أي عيوب أو شكاوى تظهر عند تقييم النزلاء. في كل زيارة، تمتع النزلاء بصحبة شخصية من النيابة والوفاء الأركان الحيوية للحرية الشخصية، بما في ذلك عدم وجود حواجز تهدد خصوصيتهم. كما استعانت النيابة بمستندات الشكاوى وسجلات الرعاية، لضمان شمولية الإجراءات وتحليل شامل للمتطلبات.

في العاشر من رمضان، خالفت نزلاء بعض القواعد بسبب نقص في بعض الخدمات، مما أدى إلى تقديم توصيات للجهات المختصة لتضمين أساليب تحسين أفضل. كما سُجّلت ملاحظات في مركز المنيا حول سلوكيات بعض النزلاء، مما رفع أملًا في توفر بيئة اطمئنان للمتعاطين. مع استمرار هذه الزيارات، ستواصل النيابة العامة تعقب التقدم والجدوى في جميع أقسام ومراكز الإصلاح والتأهيل عبر الجمهورية.

يُتَوَقَّع أن يؤدي ذلك إلى تحسّن شامل في جودة الخدمات المقدمة للمتعاطين وتوفير بيئة جد حرجة للحد من أي انتهاكات قانونية وأمنية - وهذا يأتي في إطار إصرار النيابة على صون الحقوق والحريات ومتابعة أي شكاوى جديدة. بهذه الطريقة، تظل النيابة في موقع مقدّم هامة، لضمان تطبيق الشروط القانونية والإنسانية على رأس الأولويات في العملية القضائية والإنسانية على حدٍ سواء





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