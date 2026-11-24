النيابة الإدارية بالإسكندرية تحقق في انهيار جزئي لعقار بمنطقة العطارين أدى لوفاة سيدة ونجلتيها بسبب ترميم معلق. قرارات هدم شاملة وتأمين المواقع.

باشرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بال إسكندرية القسم الثاني، تحقيقات عاجلة وفورية عقب وقوع حادث انهيار جزئي حاد في إحدى المباني السكنية الواقعة بمنطقة العطارين ، وتبعًا لحي وسط ال إسكندرية ، والذي أسفر عن وقوع ضحايا جسيمة من القاطنين داخل المبنى المنهار.

وقد أوضحت تفاصيل المعاينة الميدانية الأولية التي أجراها الفريق المختص أن المبنى المتضرر هو مبنى قديم العهد، وكان قد سبق أن صدر قرار رسمي من الجهة الإدارية المختصة بأمر ترميمه بشكل كلي، إلا أن هذا القرار الحاسم لم ينفذ على أرض الواقع، مما أدى لتفاقم حالة البناء وانهياره.

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تفاصيل الحادث والضحايا والمعاينة الميدانية

تم رصد الحادث في تمام صباح اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر، وذلك من خلال وحدة الإعلام والرصد التابعة للنيابة الإدارية، التي أبلغت على الفور برئيس النيابة المستشارة ريهام زكي، لتتحرك الفرق القانونية والفنية إلى مكان الكارثة فورًا.

انتقل فريق من أعضاء النيابة الإدارية، بقيادة المستشار أيمن عبد المهيمن، وعضوية رئيسة النيابة أسماء عابدين، ووكيل النيابة عمر سعد، إلى الموقع مباشرةً لإجراء المعاينة الدقيقة، وذلك بحضور رئيسة حي وسط الإسكندرية ورئيس مجموعة مهندسي وسط الإسكندرية التابعين لمديرية الإسكان والمرافق.

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أظهرت المعاينة التفصيلية وقوع انهيار جزئي للأسقف الداخلية للمبنى خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، مما أدى بشكل مباشر إلى وفاة سيدة كانت تقطن في الطابق المتضرر، بالإضافة إلى مقتل نجلتيها اللتين كانتا حاضرتين عند وقوع الكارثة، وإصابة عدد من الأشخاص الآخرين بجروح متفاوتة.

تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والإجراءات الوقائية

عقب الانتهاء من المعاينة الميدانية واستعراض ملف العقار الثابت، أوصت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، بعد دراسة حالة البناء المتدهور، بهدم الأجزاء المتبقية من المبنى بالكامل، وصولًا إلى منسوب سطح الأرض، لضمان سلامة المارة والممتلكات المجاورة.

أصدرت النيابة الإدارية تكليفات فورية ومباشره لمدير مديرية الإسكان والمرافق في الإسكندرية، بضرورة إعداد تقرير فني شامل ودقيق عن كافة جوانب الحادث، بما في ذلك الأسباب الفنية والإدارية التي أدت إلى هذا الانهيار المأساوي.

كما كلفت النيابة رئيسة حي وسط الإسكندرية بالتنسيق الدائم مع الجهات المختصة في شؤون المرافق العامة، لاتخاذ كافة التدابير الأمنية والفنية اللازمة لتأمين موقع الانهيار، وحماية الأرواح والممتلكات من أي مخاطر إضافية قد تنتج عن استمرار الهدم غير المنضبط.

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فحص المباني المجاورة وتقييم المخاطر المحيطة

شملت التكليفات الصادرة عن النيابة الإدارية عرض العقارات السكنية والتجارية المجاورة للمنطقة المتضررة على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وذلك لبيان مدى تأثرها الهيكلي بالحادث وما إذا كانت تحمل مخاطر انهيار محتملة.

وجرت مطالبة الجهات المعنية بموافاة النيابة الإدارية بنتائج الفحص المعمق للمباني المحيطة على وجه السرعة، لضمان عدم تعرض أي مساكن أخرى لخطر مماثل، وتفعيل الإجراءات الوقائية اللازمة فورًا.