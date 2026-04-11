النيابة العامة تطلق خدمة إلكترونية لتتبع الهواتف المفقودة والمسروقة

أعلنت النيابة العامة عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات تتبع الهواتف المحمولة المفقودة أو المسروقة، وذلك في إطار جهودها لرقمنة الخدمات القضائية وتحسين كفاءة العمل. الخدمة الجديدة، التي تتاح عبر البوابة الرسمية للنيابة العامة، تمكن المواطنين من تتبع هواتفهم وتقديم البلاغات إلكترونياً، مما يوفر الوقت والجهد ويسرع من عملية إنفاذ القانون.

للإستفادة من الخدمة، يتوجب على المواطن تحرير محضر رسمي بقسم الشرطة المختص يتضمن بيانات الهاتف المفقود أو المسروق والرقم التعريفي للجهاز (IMEI)، وهو ما يمثل الخطوة الأولى في عملية التتبع. بعد ذلك، يمكن للمواطنين تقديم طلبات التتبع عبر الموقع الإلكتروني للنيابة العامة، ومتابعة كافة الإجراءات إلكترونياً، بدءاً من تقديم الطلب وصولاً إلى معرفة نتائج التتبع. \تأتي هذه الخدمة في سياق استراتيجية أوسع للنيابة العامة تهدف إلى تطوير الخدمات القضائية الرقمية، وتعزيز الشفافية، وتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة. تهدف الخدمة أيضاً إلى تحسين قدرة النيابة على التعرف على مكان الجهاز أو تحديد هوية المستخدم، وذلك بهدف استعادة الهواتف المحمولة وضبط المتورطين في جرائم السرقة أو الضياع. بالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه الخدمة إلى الحد من الوقت المستغرق في الإجراءات التقليدية، وتقليل العبء على المواطنين، وتمكينهم من الوصول إلى المعلومات بسهولة ويسر. تعتبر هذه الخطوة جزءاً من سلسلة من الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة لتبسيط الإجراءات القضائية وتعزيز الثقة في النظام القضائي.\من ناحية أخرى، تساهم هذه الخدمة في تعزيز التعاون بين النيابة العامة وأجهزة الشرطة، حيث يتم تبادل المعلومات بشكل فعال وسريع. كما أنها تساعد في مكافحة الجريمة والحد من ظاهرة سرقة الهواتف المحمولة، مما يعود بالفائدة على المجتمع ككل. تؤكد النيابة العامة على التزامها بتوفير بيئة آمنة وداعمة للمواطنين، وتسعى باستمرار إلى تطوير خدماتها لتلبية احتياجاتهم المتزايدة. هذه الخطوة تعكس التوجه العام نحو التحول الرقمي في جميع القطاعات، وتسعى النيابة العامة من خلالها إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتقديم خدمات ذات جودة عالية تتسم بالسهولة والفعالية. وتهدف أيضاً إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل القضائي، وتوفير بيئة عادلة ومنصفة للجميع. هذه الخدمة هي مثال حي على التزام النيابة العامة بتقديم خدمات متميزة للمواطنين وتحسين كفاءة العمل القضائي





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

النيابة العامة تتبع الهواتف خدمات إلكترونية أمن المعلومات العدالة

United States Latest News, United States Headlines