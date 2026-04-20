النيابة العامة تلاحق المتهربين من سداد النفقة بقرارات المنع من السفر وتطورات المشهد التعليمي والسياسي في مصر

النيابة العامة تصدر قراراً بمنع المتهربين من سداد النفقة من السفر، تزامناً مع مطالب تعليمية بحذف وحدات من المناهج، وجدل حول العدادات الكودية، ومبادرة لإعادة هيكلة اتحاد النقابات المهنية.

في خطوة قانونية وقضائية حاسمة، اتخذ النائب العام المستشار محمد شوقي قراراً يقضي بإدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ، لامتناعهم المتعمد عن سداد النفقات المقضي بها لصالح ذويهم، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. يأتي هذا القرار ضمن الجهود المتواصلة للنيابة العامة في أداء اختصاصاتها الدستورية والقانونية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية التي تمس جوهر استقرار الأسرة المصرية.

وقد أوضح الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هذا التوجه يمثل رادعاً قوياً ضد الآباء الذين يتخذون من السفر وسيلة للهروب من التزاماتهم المادية، مؤكداً أن المصلحة الفضلى للطفل تظل هي المحرك الأساسي والبوصلة في قضايا الأحوال الشخصية. وأشار فوزي إلى أن تحايل البعض على القانون عبر التهرب من سداد النفقة يستوجب إجراءات استثنائية، موضحاً أن تلك الإجراءات الاحترازية من منع سفر أو ترقب وصول سيتم رفعها فور سداد المستحقات المالية، مما يحقق التوازن المطلوب بين حماية حقوق الأبناء وإنفاذ القانون. كما شدد على أن هذا القرار يتوافق بشكل تام مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تحفظ حقوق الأطفال وتجعل من النفقة واجباً مقدساً لا يقبل التأجيل أو التملص، داعياً الآباء إلى استشعار المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه أبنائهم بعيداً عن أروقة المحاكم. من جهة أخرى، وفي سياق منفصل يهم الشارع المصري، تترقب الأوساط التعليمية والجامعية تطورات هامة تتعلق بقرارات المجلس الأعلى للجامعات، حيث تقرر قبول الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الجامعات الأجنبية بمجموع يقل بنسبة 5 بالمئة عن حد القبول المقرر في الجامعات الخاصة والأهلية المصرية. وتأتي هذه الخطوة في إطار تسهيل التحاق الطلاب بالمنظومة الجامعية الوطنية. وفي ذات الوقت، تتصاعد المطالبات من قبل المعلمين بضرورة حذف الوحدة الأخيرة من المناهج الدراسية مع اقتراب موسم الامتحانات، وذلك لتخفيف العبء الدراسي على الطلاب وضمان تغطية ما تم شرحه بشكل جيد. وعلى الصعيد السياسي والخدمي، أثارت النائبة سناء السعيد قضية العدادات الكودية، حيث انتقدت بشدة قرار محاسبة أصحاب هذه العدادات بأثر رجعي، واصفة إياه بأنه حنث بالقسم ومخالفة صريحة للدستور والقوانين التي تحمي المواطن من التعسف الإداري. وقد تضمنت هذه الملفات المتنوعة انعكاسات واسعة، حيث يسعى السيد البدوي من خلال حزب الوفد إلى إعادة بناء اتحاد النقابات المهنية، بهدف توحيد جهود ما يزيد عن 8 ملايين مهني ونقابي في مختلف القطاعات، وذلك لمخاطبة قضاياهم والعمل على تحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية تحت مظلة وطنية قوية وفاعلة في المجتمع. تؤكد النيابة العامة في بيانها الصادر بهذا الشأن، أن اتخاذ هذه التدابير يأتي صوناً لحقوق الزوجات والأبناء، وتذكيراً بأن الأحكام القضائية ليست مجرد أوراق، بل هي التزام واجب النفاذ يمس أمن واستقرار المجتمع. وقد دعت النيابة جميع المحكوم عليهم في قضايا النفقات إلى سرعة الوفاء بالمبالغ المستحقة تجنباً للمزيد من الإجراءات القانونية التي قد تترتب على استمرار الامتناع عن التنفيذ. ومن ناحية أخرى، تبرز التحديات التي يواجهها المجتمع المصري في ملفات عدة، سواء في التعليم أو في الخدمات والمرافق العامة أو في العمل النقابي، مما يستدعي تنسيقاً مستمراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان حقوق المواطنين. إن العمل على إيجاد حلول جذرية لمشاكل المناهج الدراسية، أو التعامل بمرونة مع ملف العدادات الكودية، أو تعزيز دور النقابات، يصب في النهاية في مصلحة بناء الدولة المصرية الحديثة التي تضع كرامة المواطن واستقرار أسرته في مقدمة أولوياتها





النيابة العامة، النفقة، التعليم في مصر، العدادات ا

