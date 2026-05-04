النيابة تحقق في اتهام مدير مدرسة بالتحرش بالتلاميذ في الجيزة

بدأت النيابة العامة تحقيقًا موسعًا في اتهام مدير مدرسة هابي لاند للغات بالتحرش بالتلاميذ بعد تداول مقطع فيديو يظهر تصرفات غير لائقة. التحقيقات الأولية تشير إلى وجود أربعة ضحايا.

بدأت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، تحت إشراف المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، تحقيقات مكثفة وشاملة في الاتهامات الموجهة إلى مدير مدرسة هابي لاند للغات في منطقة بشتيل، والمتعلقة ب التحرش بالتلاميذ داخل مكتبه.

وقد جاءت هذه التحقيقات بعد تداول مقطع فيديو مثير للجدل يظهر المدير مع إحدى الطالبات، مما أثار غضبًا واسعًا واستياءً مجتمعيًا بالغًا. وتولي النيابة العامة الأمر بأقصى درجات الجدية والمسؤولية، وتسعى لكشف كافة ملابسات الواقعة وتقديم المتهم للعدالة. التحقيقات الأولية كشفت عن تفاصيل مروعة، حيث تبين أن عدد الضحايا المحتملين قد وصل حتى الآن إلى أربعة أطفال، من بينهم الطالبة التي ظهرت في الفيديو المتداول.

وقد أقدمت أسر الأطفال الثلاثة الآخرين على الإبلاغ عن تعرض أبنائهم لنفس الأفعال المشينة من قبل مدير المدرسة، وذلك بعد مشاهدة الفيديو وتأثرهم الشديد بما رأوه. وقد أكد الأطفال في أقوالهم أمام النيابة تعرضهم لمواقف مماثلة، مما يعزز الشبهات حول تورط المدير في سلسلة من وقائع التحرش. وقد استمع فريق التحقيق إلى أقوال عدد من المسؤولين في الإدارة التعليمية ومدرسة هابي لاند، بهدف جمع المزيد من الأدلة والمعلومات حول الواقعة.

وأفاد كل من مدير الإدارة التعليمية ومديرة المدرسة والأخصائي الاجتماعي بأنهم لم يكونوا على علم بأي من الوقائع المتهم بها المدير. وأشاروا إلى أن المتهم، الذي يُدعى أ. ف، رجل أعمال ويمتلك حصصًا في ملكية المدرسة، وكان يتواجد بشكل دائم في المدرسة بصفته أحد الملاك. وقد أثار هذا التصريح تساؤلات حول مدى إشراف المالكين على سير العمل داخل المدرسة، وما إذا كانوا قد اتخذوا أي إجراءات للتحقق من سلوك المدير والتأكد من سلامة الطلاب.

كما أكد المسؤولون أنهم لم يشاهدوا الفيديو المتداول من قبل، وأنهم فوجئوا بمحتواه المثير للصدمة. وتؤكد هذه التصريحات على أهمية الشفافية والمساءلة في المؤسسات التعليمية، وضرورة وجود آليات فعالة لرصد المخالفات والإبلاغ عنها. وتعمل النيابة العامة على التحقق من صحة هذه التصريحات، والتأكد من أن المسؤولين لم يتستروا على أي من الوقائع المتهم بها المدير.

وفي بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية، تم التأكيد على أن الوزارة قد تلقت بلاغات حول تداول مقطع فيديو يظهر فيه مدير إحدى المدارس في الجيزة وهو يقوم بتصرفات غير لائقة مع إحدى الطالبات داخل مكتبه. وقد تم على الفور تشكيل فريق بحثي لتحديد مكان تواجد المتهم والقبض عليه. وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد المتهم في محافظة سوهاج، حيث تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. وقد تم عرض المتهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وتحديد مصيره.

وتؤكد وزارة الداخلية على التزامها الكامل بحماية الأطفال وتطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في أي جريمة تمس كرامتهم وسلامتهم. وتدعو الوزارة أولياء الأمور إلى الإبلاغ عن أي حالات اشتباه في التحرش أو الإساءة للأطفال، وتؤكد على أن الأجهزة الأمنية ستتعامل مع هذه البلاغات بكل جدية ومسؤولية. وتعتبر هذه القضية بمثابة ناقوس خطر يدق في وجه جميع المؤسسات التعليمية، ويذكرها بأهمية توفير بيئة آمنة وصحية للطلاب، وحمايتهم من أي شكل من أشكال العنف أو الاستغلال





