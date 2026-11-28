النيابة العامة تطلق فيديو المرافعة في قضية المحامية التي قتلت وأتت بوالدتها بالإسكندرية، في خطوة تدريبية لتفعيل دور المرافعة في تحقيق العدالة.

أعلنت النيابة العامة عن نشر فيديو مرافعتها في القضية التي رفعت فيها ضد المحامية المتهم بقتل والدتها وتقطيع جسدها، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وتفعيل أدوات العدالة. تأتي هذه الخطوة في محافظة الإسكندرية كجزء من استراتيجية المؤسسة التدريبية الرامية إلى صقل مهارات القضاة والمحامين في فنون الدفاع والمرافعة. وقد أكدت النيابة أن هذا الإجراء يأتي تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي، بهدف ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتقديم نماذج عملية للمرافعات الناجحة. تهدف النيابة العامة من خلال هذا الفيديو إلى إظهار الكفاءة المهنية لأعضائها وكيفية تطبيق الإجراءات القانونية بصرامة في القضايا الجنائية المعقدة.

تفاصيل الواقعة وأسبابها في المنتزة

كانت البداية حين تلقى ضباط قسم شرطة المنتزة أول بلاغًا من الأهالي يبلغ عن انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة تقع في محل واقعة بدائرة القسم. وبعد انتقال ضباط الشرطة إلى المكان وبدخول الشقة، وجدوا جثة سيدة في حالة تعفن شديد، حيث كانت مقطعة إلى ثلاثة أجزاء منفصلة. أوضح التحري أن المتهمة هي المحامية المذكورة، وقد قامت بخنق المجني عليها (والدتها) ثم تقطيع الجثمان إلى أجزاء. تم وضع الرأس والجزء العلوي من الجسد في الثلاجة، بينما لم تستطع المتهمة وضع الجزء السفلي، مما أدى إلى تعفنه وانبعاث الروائح التي أدت إلى اكتشاف الواقعة.

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الإجراءات القانونية والتحريات الأولية

بعد تأكيد الحقائق المروعة، بدأت التحريات اللازمة مع النيابة العامة لتحديد هوية الجاني وسبل التعامل مع الموقف. تبين وجود خلافات سابقة بين المتهمة والمجني عليها، وهو ما قد يكون دافعًا للواقعة المروعة. وتمكن الضباط من تحديد مكان المتهمة وضبطها، وبعد التفتيش واعترافها بارتكاب الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق المباشر. قررت النيابة العامة إحالة قضية المحامية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتها، حيث ستخضع للمساءلة القانونية الكاملة أمام القضاء المختص، مع ضمان سير الإجراءات وفق الأصول القانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا الحساسة.

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استراتيجية التدريب وتطوير المرافعات

تعد المرافعة من أهم أدوات تحقيق العدالة وإعلاء كلمة القانون، ولذلك تولي النيابة العامة اهتمامًا كبيرًا بتطوير مهارات أعضائها. جاء إعداد ونشر المرافعة في هذه القضية ضمن إطار تنفيذ الاستراتيجية التدريبية للنيابة، والتي تسعى من خلالها إلى رفع الكفاءة المهنية للقضاة والنيابة العامة. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز أداء النيابة في تحقيق العدالة، من خلال عرض نماذج عملية للمرافعات الناجحة التي تعكس فهمًا عميقًا للقانون وإجراءات المحاكمة. يُشرف على هذه البرامج إدارة التفتيش القضائي، لضمان أن تكون المرافعات مقنعة ودقيقة ومتوافقة مع المعايير العليا للمهنة.

الأثر المجتمعي ومستقبل التحقيقات

تثير هذه القضية جدلًا واسعًا في المجتمع، خاصة وأن المتهمة محامية، مما يضيف طبقة من التعقيد على كيفية تعامل المؤسسات القانونية مع مثل هذه الجرائم. تسعى النيابة العامة من خلال نشر فيديو المرافعة إلى توضيح آلية عملها وكيفية معالجة الجرائم العنيفة والفظيعة. في المستقبل، من المتوقع أن تستمر الإجراءات القانونية في محكمة جنايات الإسكندرية، حيث سيتم البت في القضية بناءً على الأدلة والقرارات القضائية. تظل الرسالة المباشرة من النيابة هي التأكيد على أن القانون سيجري مجراه، وأن العدالة ستتحقق مهما كانت طبيعة الجاني أو حجم الجريمة.