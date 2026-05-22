الهرم الأكبر: كيف جعله هؤلاء مقاومًا للزلازل؟

في حوالي عام 2500 قبل الميلاد، حمل العمال بأوامر من الملك خوفو أكثر من 2.3 مليون كتلة حجرية؛ وُضعت كل منها فوق بعضها بعناية، لتصنع في النهاية هَرمًا ضخمًا على هضبة الجيزة. سيُصبح فيما بعد مقبرته، وستظل عملية بنائه لغزًا لقرون طويلة، لغزٌ لا زالت تتكشف أسراره، وإحداها ظهر أمس: كيف جعله هؤلاء مقاومًا للزلازل؟ من 37 منطقة مختلفة داخل وحول الهرم الأكبر، جمع باحثون مصريون من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية وجامعة السويس بيانات الضوضاء المحيطة أو الموجات الاهتزازية باستخدام نظام McSEIS-MT NEO المحمول، ليكشفوا هذا الأمر في دراستهم التي نشرتها مجلة (Nature)، واحدة من أبرز الدوريات العلمية العالمية وأكثرها تأثيرًا.
