الهجرة النبوية: قصة وصول الرسول إلى المدينة واختياره لموطن مسجده

تفاصيل الأيام الأولى لهجرة النبي إلى المدينة المنورة، نزوله بقباء، بناء مسجد قباء، انتقاله إلى بني النجار، وشرائه لأرض المسجد النبوي، وأثر ذلك على الأوس والخزرج.

كان أهل المدينة المنورة من المسلمين يخرجون كل يوم قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أطراف المدينة يستطلعون قدومه، ويظلون على هذا النحو حتى تضربهم الشمس بحرارتها فيعودون إلى بيوتهم.

وفي يوم وصوله عليه الصلاة والسلام خرجوا كما تعودوا ثم رجعوا بعد أن اشتدت شمس الظهيرة، وبينما هم عائدون إذا بيهودي يصرخ من فوق نخلة عالية: يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون. دخل رسول الله المدينة ونزل بمنطقة قباء التي تقع في واحد من أكبر أحياء قبيلة الأوس وهو حي بني عمرو بن عوف. التحق النبي بمنزل كلثوم بن الهدم أحد كبار بني عمرو بن عوف من الأوس.

كان كلثوم الأوسي شيخاً كبيراً شريفاً ورجلاً صالحاً أسلم قبل مقدم رسول الله المدينة, كما يصف ابن سعد في طبقاته. واختار النبي للقاءاته التي يعقدها مع المسلمين منزل سعد بن خيثمة وكان يسمى منزل العزاب لأن سعداً لم يكن متزوجاً. كل الشواهد كانت تقول إن النبي سوف يستقر بهذا الحي من الأوس خصوصاً بعد أن بادر منذ وصوله إلى بناء مسجد قباء الذي يعد أول مسجد في الإسلام.

لكنه قرر فجأة ترك المكان والخروج من هذا المربع الأوسي إلى حي جديد ينتمي إلى قبيلة الخزرج. يقول ابن كثير في البداية والنهاية: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس وأسس مسجده ثم أخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة.

وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك, وقال عبدالله بن إدريس عن محمد بن إسحاق: وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه عليه السلام أقام فيهم ثماني عشرة ليلة. لا تذكر كتب السيرة سبباً لهذا القرار المفاجئ الذي اتخذه النبي بالتحرك من حي الأوس إلى حي الخزرج سوى أن الله أخرجه.

لكن يبقى أن النبي عند وصوله إلى المدينة لم يكن لديه خبرة كافية بأهلها وأحيائها ويبدو أنه قرر الانتقال للعيش في أحد أحياء الخزرج الذين يمثلون أغلبية السكان العرب ويزيد عددهم زيادة ملحوظة عن عدد الأوس واختار حياً محدداً من أحياء الخزرج ليبني فيه داره ومسجده وقد أحزن هذا القرار الأوس حزناً كبيراً وكان لهم عليه ردة فعل سوف تظهر في العديد من المواقف التي بانوا فيها مذبذبين غير حاسمين في توجهاتهم وقراراتهم.

بعد عدة أيام من نزوله في حي بني عمرو بن عوف كان المشهد الأشهر في الأيام الأولى لهجرة النبي إلى المدينة حين امتطى عليه الصلاة والسلام ظهر راحلته وسار يمشي معه الناس حتى بركت في مربد للتمر أرض واسعة يتم تجفيف التمر فيها مملوك لسهيل وسهل وهما غلامان يتيمان بالمدينة في حجر أسعد بن زرارة الخزرجي. فقال رسول الله حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل.

ثم دعا الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجداً فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجداً. بنى النبي مسجده النبوي وكذلك حجرات نسائه في حي بني النجار من قبيلة الخزرج وبنو النجار هم أخوال عبدالله بن عبدالمطلب والد النبي. وقد أثار هذا الاختيار تساؤلات الأوس عما إذا كان رسول الله رأى أن الخزرج أقرب إليه منهم بدليل أنه تركهم بعد أيام قليلة من نزوله بحيهم وأقام بأحد دورهم وبنى مسجده فيه.

لكن الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى إلى توحيد صفوف المسلمين ونشر الأخوة بين الأوس والخزرج بعد عقود من الصراعات القبلية. إن الهجرة النبوية تمثل نقطة تحول كبرى في تاريخ الإسلام حيث أسس النبي دولة المدينة ومجتمعاً متماسكاً يقوم على الإيمان والعمل الصالح. كانت هذه الأحداث الأولى في المدينة بمثابة مقدمة لبناء مجتمع جديد يتجاوز العصبيات القبلية القديمة. وقد تجلى ذلك في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وفي بناء المسجد النبوي كمركز للعبادة والسياسة والتعليم.

يستمر تأثير هذه الأيام الأولى في تشكيل الذاكرة الجماعية للمسلمين حيث تعتبر قباء ومسجدها أول مسجد في الإسلام والمدينة المنورة دار الهجرة التي احتضنت الرسول وأصحابه. إن استقرار النبي في حي بني النجار أضفى على هذا الحي مكانة خاصة في التاريخ الإسلامي حيث أصبح موطناً للبيت النبوي الشريف. كما أن قصة مربد التمر الذي حوله النبي إلى مسجد تذكرنا بمبادئ الإسلام في الحقوق والملكية والعدل. وهذا الدرس العظيم يظل نبراساً للأمة في كل عصر ومصر





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