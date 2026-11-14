الهلال الأحمر: تسيير القافلة الـ 100 من المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

الدكتور آمال إمام تؤكد تسيير الدفعة الـ 100 من المساعدات الإنسانية المصرية لغزة عبر معبر رفح، مع تفصيل الخدمات الطبية والنفسية المقدمة في المركز الإنساني.

أكدت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، استمرار الدور المحوري للهيئة في دعم جهود الدولة المصرية لتخفيف المعاناة عن أهالي قطاع غزة. جاء هذا التأكيد خلال حديثها لـ إكسترا لايف بشأن تسيير الدفعة الـ 100 من القوافل الإغاثية عبر معبر رفح ، في إطار الجهود المستمرة لتوفير المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني.

تفاصيل القافلة الإنسانية الـ 100 إلى غزة

أوضحت الدكتورة آمال إمام أن الدفعة الـ 100 من المساعدات قد غادرت بالفعل معبر رفح متجهة نحو الأشقاء في قطاع غزة. وقد بدأ التنسيق المكثف مع كافة الأجهزة المصرية المعنية، بما في ذلك وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي، منذ اليوم الأول لنشوب الحرب لضمان تقديم استجابة فعالة وسريعة للمتضررين.

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ويهدف هذا الدعم المتواصل إلى تعزيز الكفاءة الإنسانية في المنطقة، حيث يعمل الهلال الأحمر على تسيير قوافل منتظمة تحمل مواد الإغاثة والمعونات الأساسية التي تشتد الحاجة إليها في القطاع المحاصر، في ظل الاستمرارية في الدعم المصري.

المركز الإنساني وخدمات الدعم النفسي

ولضمان تقديم خدمات شاملة، أقام الهلال الأحمر المصري مركزاً كاملاً للخدمات الإنسانية على معبر رفح. يضم هذا المركز مرافق لتوفير المساعدات والمواد الإغاثية العاجلة، بالإضافة إلى مطبخاً متنقلاً متخصصاً في تقديم الوجبات الساخنة والمشروبات الحرارية للمسافرين.

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ولفت المركز إلى إيلاء عناية خاصة للفئات الأكثر احتياجاً، لا سيما كبار السن والأطفال. كما خصص مساحة مخصصة لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمغادرين من مصر عائدين إلى القطاع، مع تركيز خاص على النساء والشيوخ والأطفال الذين يعانون من ضغوط نفسية.

وأشارت المديرة التنفيذية إلى أن التعامل مع الأعداد الكبيرة من المصابين والقادمين من القطاع الذين يعانون من القلق والخوف على مصير عائلاتهم يمثل تحدياً كبيراً. للتخفيف من هذه المعاناة، يعتمد الفريق على برنامج "الروابط العائلية" لإعادة التواصل النفسي وتقديم الدعم الإنساني للمتضررين.

التحديات والموقف المصري المستقبلي

ووصفت الدكتورة آمال إمام الوضع في القطاع بأنه يمر بكارثة إنسانية، مؤكدة استمرار الدور الملحمي والتاريخي لمصر. وقالت إن تهيئة كل الإمكانيات من قبل الدولة المصرية هو أمر متوقع وطبيعي في ظل التزامها بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكدت أن العمل سيبقى مستمراً بالتنسيق المشترك مع منظمات المجتمع المدني المصرية والمنظمات الدولية. يهدف هذا التنسيق لتعزيز سبل الدعم والمساندة المتاحة، في ضوء التقارير التي تشير إلى تعرض المرافق الطبية، مثل قسم الجراحة بمجمع ناصر الطبي، لقصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي.