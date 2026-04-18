الهند تستدعي السفير الإيراني احتجاجاً على حادثة إطلاق نار في مضيق هرمز

استدعت وزارة الخارجية الهندية السفير الإيراني لتقديم احتجاج على حادثة إطلاق نار استهدفت سفينتين تحملان العلم الهندي في مضيق هرمز، وسط تراجع إيران عن قرار إعادة فتح الممر الحيوي أمام حركة الملاحة التجارية.

في تطور لافت على الصعيد الدولي، قامت وزارة الخارجية الهند ية السبت باستدعاء السفير ال إيران ي لتقديم احتجاج رسمي على حادثة إطلاق نار شملت سفينتين ترفعان العلم الهند ي في مضيق هرمز الاستراتيجي.

يأتي هذا الاحتجاج في سياق متوتر يشهد تغييرات في حركة الملاحة البحرية في المنطقة، حيث تراجعت إيران في الوقت نفسه عن قرارها السابق بإعادة فتح الممر الحيوي أمام حركة الملاحة التجارية خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار في حرب الشرق الأوسط.

وبحسب وكالة فرانس برس، فإن هذا التراجع الإيراني جاء احتجاجاً على استمرار الحصار الأمريكي على موانئها.

وأفادت وزارة الخارجية الهندية في بيان لها أنها أبلغت السفير الإيراني 'قلق الهند الشديد إزاء حادثة إطلاق النار التي وقعت في وقت سابق من اليوم وشملت سفينتين ترفعان العلم الهندي في مضيق هرمز'. كما دعت نيودلهي طهران إلى 'استئناف عملية تسهيل عبور السفن المتجهة إلى الهند عبر المضيق في أقرب وقت'.

وأشار البيان إلى أن السفير الإيراني 'تعهد بنقل هذه الآراء إلى السلطات الإيرانية'.

وفي سياق متصل، أورد موقع التتبع البحري 'تانكر تراكرز' على منصة إكس أن 'بحرية الحرس الثوري الإيراني أجبرت سفينتين هنديتين على العودة غرباً من مضيق هرمز'، مضيفاً أن إحدى السفينتين كانت 'ناقلة نفط عملاقة ترفع العلم الهندي وتحمل مليوني برميل من النفط العراقي'.

تكتسب هذه الحادثة أهمية خاصة بالنسبة للهند، ثاني أكبر مشترٍ لغاز البترول المسال في العالم، والتي كانت قد تمكنت في الأسابيع الأخيرة من تأمين مرور العديد من سفنها التي ترفع علمها عبر مضيق هرمز.

وتعتمد الهند بشكل كبير على هذا المضيق لتلبية احتياجاتها من الطاقة، حيث تستورد حوالي 60% من احتياجاتها من غاز البترول المسال.

تواجه الهند أزمة في الغاز منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير.

ورغم أن نيودلهي تقيم علاقات وثيقة مع طهران، إلا أنها وسعت في الآونة الأخيرة تعاونها مع إسرائيل بشكل مطرد في مجالات الدفاع والزراعة والتكنولوجيا والأمن السيبراني، مما قد يضيف طبقة أخرى من التعقيد للعلاقات بين هذه الدول وتأثيرها على حركة الملاحة الدولية في الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الهند إيران مضيق هرمز حوادث بحرية علاقات دولية

United States Latest News, United States Headlines