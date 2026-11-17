الهلال الأحمر المصري يستقبل ويدفع第二批 فلسطينيين للعلاج، بينما تستهدف مصر ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لجذب استثمارات الذكاء الاصطناعي وتصدير التكنولوجيا.

استقبل الهلال الأحمر المصري ، برفقة فرق الدعم الميداني، الدفعة الثانية من المرضى الفلسطينيين القادمين عبر معبر رفح لتلقي العلاج الطبي في مستشفيات مصر، وذلك في إطار التعاون المستمر مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي. وقد رافقت هذه الفرق الأشقاء الفلسطينيين عبر جميع مراحل العبور في مركزي الخدمات الإنسانية بصالتي الوصول والمغادرة، لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي بدءاً من لحظة الهبوط وحتى انصرافهم.

تفاصيل الخدمات المقدمة للمرضى في معبر رفح

قدم الهلال الأحمر المصري حزمة متكاملة من المساعدات الإنسانية التي شملت توزيع الوجبات والمشروبات، وتوفير الملابس ومستلزمات العناية الشخصية للجرحى والمرضى ومرافقيهم. وتم التركيز بشكل خاص على تقديم الدعم النفسي للأطفال، بالإضافة إلى خدمات إعادة الروابط العائلية لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمتعالين خلال فترة تواجدهم في المعبر.

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أهداف وزارة الاتصالات في قطاع التكنولوجيا

يُعلن رئيس الوزراء المصري، المستشار تامر الرفاعي، عن استهداف الدولة المصرية لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لتصدير التكنولوجيا وجذب استثمارات الذكاء الاصطناعي. يأتي هذا الإعلان في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير القطاعات التقنية لتكون محوراً رئيسياً للنمو الاقتصادي والاستثماري في البلاد.

مستجدات المنتدى الاقتصادي العالمي

التقى وزير الخارجية المصري برؤساء الشركات المشاركين في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي. يهدف هذا اللقاء إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وجذب رؤوس الأموال للمشاريع الكبرى التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

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الاستعدادات الإنسانية للجنة المصرية لحماية مخيمات غزة

تكثف اللجنة المصرية جهودها التحضيرية لحماية مخيمات غزة من تأثيرات المنخفضات الجوية عبر نشر جرارات وشاحنات رمال في المناطق المستهدفة. يهدف هذا الإجراء إلى تأمين البنية التحتية للمخيمات ومنع انهيارها أو تضررها بشدة، وذلك بالتعاون مع شركاء دوليين لضمان استمرارية الخدمات الأساسية للسكان المتضررين.

وتستمر الدولة المصرية في تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الفلسطينيين في غزة، مع رفع درجات الاستعداد لدى الهلال الأحمر المصري على مدار الساعة لتقديم الدعم الإغاثي. ويواصل الهلال الأحمر تواجده على معبر رفح منذ اندلاع الأزمة لدعم الأشقاء الفلسطينيين ومساندتهم في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة، تأكيداً على دور مصر الريادي في التخفيف من معاناتهم.