الهند تستعد لاستضافة قمة الهند–أفريقيا الرابعة وسط تعميق التعاون الاقتصادي والتنموي

أعلنت سفارة الهند بالقاهرة عن تفاصيل استعدادات الهند لاستضافة الدورة الرابعة من قمة منتدى الهند–أفريقيا، التي ستعقد خلال الفترة من 28 إلى 30 مايو الحالي. وتستهدف القمة تعزيز التعاون بين الهند وأفريقيا في المجالات السياسية والاقتصادية والتنمية، حيث تشهد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية والفعاليات المصاحبة. كما أكدت الهند على دور مصر كشريك مهم في أفريقيا، مع تحديثات حول العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين. وفي السياق المحلي، أكد رئيس الوزراء على استقرار الاحتياطيات السلعية وتحديث الأحوزة العمرانية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحسين صناعة الأدوية.

أعلن رئيس الوزراء عن استقرار احتياطيات جميع السلع في البلاد، مؤكدًا أن تحركات الأسعار هي أمر طبيعي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. كما كشف نائب رئيس اتحاد المعاشات عن وجود عدد كبير من المواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم، مما يثير تساؤلات حول كفاءة الأنظمة المالية والاجتماعية.

في الوقت نفسه، كشفت سفارة الهند بالقاهرة عن تفاصيل استعدادات الهند لاستضافة الدورة الرابعة من قمة منتدى الهند–أفريقيا، التي ستعقد خلال الفترة من 28 إلى 30 مايو الحالي. وستشهد القمة اجتماعات تحضيرية هامة، منها اجتماع وزراء خارجية الهند وإفريقيا في 29 مايو، يسبقه اجتماع كبار المسئولين يوم 28 مايو، لمناقشة مجالات التعاون الرئيسية بين الجانبين.

كما ستُعقد على هامش القمة فعاليات متعددة، منها الحوار التجاري الهندي، ومعرض الأعمال، ومهرجان الهند – أفريقيا للرقص والموسيقى، إلى جانب الحوار بين الخبراء ومراكز الفكر. وتستند الشراكة بين الهند وإفريقيا إلى عقود من التضامن والنضال المشترك والشراكات التنموية والتعاون المتبادل. ويقوم انخراط الهند مع أفريقيا على المبادئ التي أعلنها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في أوغندا عام 2018، والتي تقوم على المساواة والاحترام المتبادل والرؤية المشتركة والتقدم.

وبحسب سفارة الهند، تعد مصر شريكًا مهمًا للهند في أفريقيا، وتعمل كـ"بوابة إلى أفريقيا"، حيث تسهم الروابط القوية بين الهند ومصر في مجالات التجارة والاستثمار وبناء القدرات والتكنولوجيا في تعزيز التضامن والتعاون بين الهند وأفريقيا. وخلال العقد الماضي، بلغ حجم التبادل التجاري بين الهند وأفريقيا 82 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024–2025، بزيادة سنوية قدرها 17% مدفوعة بمنتجات البترول والأدوية والسيارات والكيماويات والأسمدة.

كما تُعد الهند من بين أكبر خمسة مستثمرين في أفريقيا، باستثمارات تراكمية بلغت 80 مليار دولار أمريكي في قطاعات التعدين والنفط والغاز والطاقة المتجددة والزراعة والتصنيع. ويوفر برنامج تفضيلات التعريفة الجمركية بدون رسوم إمكانية الوصول بدون رسوم جمركية إلى 98.2% من بنود التعريفة لـ33 دولة أفريقية. وبصفتها شريكًا تنمويًا، قدمت الهند أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي من خلال 190 خط ائتمان لـ41 دولة أفريقية، إضافة إلى 700 مليون دولار في صورة منح.

وقد درس أكثر من 42 ألف طالب أفريقي في الهند في إطار برامج المنح المختلفة وبرنامج"الصداقة الهندية–الأفريقية"، بينما تلقى 37 ألف متدرب تدريبًا ضمن برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي. وفي مجال الاستدامة، انضمت 39 دولة أفريقية إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية، و9 دول إلى تحالف البنية التحتية المقاومة للكوارث، و11 دولة إلى التحالف العالمي للوقود الحيوي، و9 دول إلى التحالف الدولي للقطط الكبيرة، مما يعزز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والمرونة والحفاظ على البيئة.

ويُعد منتدى قمة الهند–أفريقيا، الذي أُطلق عام 2008، المنصة الرئيسية للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية. وقد أرسى"إعلان دلهي" لعام 2008 الأساس للشراكة على مبادئ المساواة وبناء القدرات وتوفير خطوط ائتمان ميسرة، إلى جانب الدعوة لإصلاح منظومة الحوكمة العالمية. بينما ركز"إعلان أديس أبابا" لعام 2011 على التنفيذ، متماشيًا مع أولويات أفريقيا، مع التزام بتقديم 5 مليارات دولار في خطوط ائتمان، وتوسيع التعاون في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وشكلت القمة الثالثة لمنتدى الهند–أفريقيا (نيودلهي، 2015) نقطة تحول بارزة بمشاركة جميع الدول الأفريقية الـ54 وأكثر من 40 رئيس دولة /حكومة. وتمثل القمة الرابعة المرتقبة لمنتدى الهند–أفريقيا التزامًا متجددًا بمستقبل مشترك قائم على الازدهار والابتكار والمرونة، كما توفر منصة منظمة لتحويل الإرادة السياسية إلى أطر عملية قابلة للتنفيذ.

ومن المتوقع أن تشهد مجالات التعاون الاقتصادي بين الهند وأفريقيا مزيدًا من التعزيز في قطاعات التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة والتنقل الكهربائي، والأدوية والرعاية الصحية، والتصنيع الزراعي والزراعة، والمعادن الحيوية والتصنيع. وفي السياق المحلي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تحديث الأحوزة العمرانية للمرة الثانية، مشيرًا إلى العمل الجاري على إحداث اختراق في صناعة الأدوية، مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية والقطاعات الحيوية في البلاد





