الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن فتح باب التوظيف 2026 بحد أقصى عمر 30 عامًا وبدء التقديم 29 نوفمبر، مع تفاصيل الشهادات المطلوبة.

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر رسميًا عن فتح باب القبول والتوظيف في السلك الوظيفي للهيئة، موضحةً مجموعة من الاشتراطات الأساسية التي يجب على المتقدمين استيفائها لضمان قبول طلباتهم. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتجديد القوى العاملة وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة للعمل في مختلف التخصصات الهندسية والتشغيلية، مما يفتح آفاقًا وظيفية جديدة للخريجين الجدد في قطاع النقل المصري.

تتصدر شروط السن الحواجز الأولية أمام الراغبين في الانضمام للعمل، حيث يشترط الإعلان صراحة ألا يتجاوز عمر المتقدمين ثلاثين عامًا في تاريخ نشر الإعلان الرسمي. يضاف إلى ذلك شرط الإقامة الجغرافية، حيث يجب على المترشح التقديم من المحافظة التي يقع بها محل إقامته الفعلية وفقًا للعنوان المدون في بطاقة الرقم القومي، لضمان انسيابية إجراءات النقل والتعيين.

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المتطلبات الأكاديمية والتخصصات

تشترط الهيئة القومية لسكك حديد مصر الحصول على مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط يتناسب بدقة مع طبيعة الوظيفة المعلنة، مع توضيح التخصصات المطلوبة لكل مسمى وظيفي. ففيما يتعلق بوظائف مساعد قائد قطار، وفني مناورة، وفني براد، وفني حركة وبلوك، وفني إشارات، وفني مزلقان، وفني صيانة وتجديدات سكة، يشترط تخصص ميكانيكا أو كهرباء كمؤهل أساسي للتقديم.

أما بالنسبة لوظيفتي مشرف قطار وصراف تذاكر، فيكفي الحصول على مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط يكون مناسبًا وطبيعته متوافقة مع طبيعة العمل، دون اشتراط تخصص دقيق مثل الميكانيكا أو الكهرباء كما في الوظائف الفنية الأخرى. يُعد هذا التمييز في المتطلبات الأكاديمية خطوة لضمان كفاءة العاملين في المهام التشغيلية والإدارية المختلفة داخل شبكة السكك الحديدية.

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الإجراءات المالية ومستندات التقديم

يتعين على جميع المتقدمين الالتزام بسداد مبلغ ثلاثين جنيهًا مصريًا كرسوم لأداء الامتحان، بالإضافة إلى مبلغ مائتي جنيه مقابل تسهيل إجراءات التقديم والخدمات المصاحبة، وذلك سواء نقدًا أو باستخدام البطاقات البنكية. يتزامن ذلك مع ضرورة إحضار المستندات الرسمية المطلوبة في اليوم المحدد للاختبار، والتي تشمل أصل وصورة الموقف من الخدمة العسكرية كوثيقة إلزامية لكل مرشح.

يتم تحديد الموعد النهائي لاستلام المستندات وإجراء الامتحانات بناءً على الجدول الزمني المعتمد من قبل الهيئة، مع التركيز على ضرورة حضور المتقدمين في المواعيد المحددة دون تأخير. يُضاف إلى ذلك اشتراط اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات، وهي إجراءات صارمة تتم بعد اجتياز الامتحانات والتدريبات المطلوبة، للتأكد من اللياقة الصحية والنفسية للمترشحين للعمل في بيئة حساسة تتطلب أعلى درجات اليقظة.

مواعيد التقديم عبر البوابة الإلكترونية

يبدأ التقديم الإلكتروني لمسابقة السكة الحديد يوم 29 نوفمبر 2026، ويستمر حتى 13 ديسمبر 2026، من خلال بوابة الوظائف الحكومية الموحدة. يُنصح المتقدمون بالتحقق الدائم من البيانات المدخلة ومراجعة الشروط قبل الانتهاء من عملية التقديم، لضمان عدم وجود أخطاء قد تؤدي إلى استبعاد الطلب.

تُعد هذه الفرصة خطوة مهمة للراغبين في الدخول إلى سوق العمل الحكومي، حيث توفر الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيئة عمل مستقرة وفرصًا للتطوير الوظيفي. يُرجى متابعة الموقع الرسمي للهيئة للحصول على آخر التحديثات بشأن النتائج والمراحل التالية من عملية القبول والتعيين.