الهيئة العامة للأرصاد: نوة المكنسة تبدأ 16 نوفمبر 2026 بتوقعات بدرجات الحرارة

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحدد موعد نوة المكنسة في 16 نوفمبر 2026، مع تفاصيل شاملة عن درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية خلال الأسبوع الحالي.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا رسميًا يفيد بموعد بدء نوة المكنسة ، وهي أولى النوات الشتوية التي تشهدتها المحافظات الساحلية، تحديدًا في يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026. وتستمر هذه الفترة الجوية لمدة 4 أيام حتى نحو 19 نوفمبر 2026، وفقًا للجدول الزمني المرتبط بميناء الإسكندرية الذي يحدد مواعيد النوات بدقة.

وتأتي هذه التوقعات في ظل اقتراب موعد أولى النوات الشتوية، حيث تتجه أنظار المواطنين في المحافظات الساحلية إلى حالة الطقس خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر، بالتزامن مع استمرار الأجواء الخريفية وظهور الشبورة المائية خلال ساعات الصباح، فضلًا عن فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق. وتعد نوة المكنسة من الظواهر الجوية التي يترقبها سكان المدن المطلة على البحر المتوسط بشدة، نظرًا لما يصاحبها عادة من رياح شمالية غربية قوية وأمطار غزيرة واضطراب في حركة البحر.

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تأثيرات طقس نوة المكنسة على السواحل المصرية

تعرف نوة المكنسة بأنها ظاهرة جوية تتميز ب الرياح الشمالية الغربية الشديدة والأمطار الكثيفة، والتي وصفها الصيادون قديمًا بأنها "تكنس البحر" بسبب التغيرات القوية التي تحدث في حركة المياه والتيارات البحرية. وتكون الرياح المصاحبة للنوة باردة وقد تتسبب في اضطرابات بحرية وتغيرات في حركة الأمواج والتيارات، وهو ما يجعل هذه الفترة من الفترات التي تتطلب استعدادًا من العاملين في الصيد والأنشطة البحرية.

تؤثر نوة المكنسة بصورة أساسية على عدد من المحافظات الساحلية، وتختلف شدة تأثيرها حسب الموقع الجغرافي وطبيعة تعرض كل منطقة للرياح والأمطار. وتعد مدينة الإسكندرية من أبرز المدن الساحلية المرتبطة بالنوات الشتوية، وقد تشهد أمطارًا ورياحًا واضطرابًا في حركة البحر، مما يستدعي توخي الحذر من قبل المواطنين والمهندسين البحريين.

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في حين أن محافظة البحيرة قد تتأثر بعض مناطقها بالتغيرات الجوية وفرص سقوط الأمطار، فإن مدينة بورسعيد من المحتمل أن تشهد نشاطًا للرياح واضطرابًا في حركة الأمواج. ولا يعني ذلك تعرض جميع المحافظات إلى الدرجة نفسها من الأمطار أو الرياح، إذ تتفاوت شدة الظواهر الجوية من منطقة إلى أخرى وفقًا لتطورات الحالة الجوية الفعلية.

توقعات درجات الحرارة والظواهر الجوية للأسبوع الحالي

أشارت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية خلال الأسبوع الحالي. ويسود طقس خريفي معتدل إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب المناطق، ويكون حارًا على جنوب الصعيد، بينما تميل الأجواء إلى البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وتصبح باردة على أغلب الأنحاء.

تشمل الظواهر الجوية المتوقعة خلال هذه الفترة ظهور شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا، خلال الفترة من الرابعة صباحًا وحتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مرورًا بمدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق متفرقة من حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط الرياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والسواحل الشمالية

تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى مستويات متقاربة على مدار الأيام المقبلة، مع اختلاف المعدلات بين المناطق الشمالية والجنوبية، وفقًا للتوقعات الواردة في بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية. وتسجل درجات الحرارة 25 درجة يومي الأحد والأربعاء، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في المعدلات الحرارية خلال هذه الفترة الانتقالية.

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وفي ما يتعلقطقس السبت 14 نوفمبر 2026، تشير التوقعات إلى استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس خريفي معتدل إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب المناطق، وحار على جنوب الصعيد. وتسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري عظمى من 26 إلى 27 درجة، وصغرى من 15 إلى 16 درجة، بينما تسجل شمال العظمى من 27 إلى 28 درجة، والصغرى من 13 إلى 14 درجة.

تظهر الشبورة المائية خلال الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري. كما قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح.