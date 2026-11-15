الهيئة القومية لسلامة الغذاء: تصدير 240 ألف طن واستلام 1832 مخزناً

الهيئة القومية لسلامة الغذاء تحقق نمواً في الصادرات بـ240 ألف طن وتصدر 1050 شهادة صحية، مع تسجيل 1832 مخزناً ورصد 147 شكوى لضمان سلامة الغذاء محلياً ودولياً.

أوضحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن استكمالها لأعمال الرقابة والتفتيش المكثفة خلال الأسبوع الماضي، بهدف ضمان الامتثال التام للمعايير الدولية في قطاعي التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي. وشملت هذه الجهود تنفيذ 131 زيارة معاينة للمنشآت الصناعية لتقييم التزامها بشروط الجودة، مما أسفر عن تأهيل 11 منشأة بنجاح.

تفاصيل عمليات الرقابة الميدانية والتفتيشية

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع بـالهيئة القومية لسلامة الغذاء، خلال الفترة الماضية، 131 زيارة معاينة شاملة، استهدفت بشكل مباشر تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصارمة للجودة وسلامة الغذاء. وقد نجحت 11 منشأة غذائية في استيفاء جميع اشتراطات الهيئة خلال هذا الأسبوع الماضي، وذلك في إطار الجهود المستمرة للتأهيل الفني وتوفيق أوضاع هذه المصانع بما يضمن سلامتها.

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إلى جانب ذلك، نفذت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة التابعة للهيئة، 31 مأمورية رقابية دقيقة، بالإضافة إلى إجراء 783 زيارة فحص وتفتيش مكثفة على الحاصلات الزراعية المخصصة للتصدير. وتمت هذه العمليات في محافظات متعددة تشمل القاهرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، الدقهلية، المنوفية، الشرقية، الغربية، القليوبية، الإسماعيلية، المنيا، أسيوط، والفيوم لضمان جودة المنتجات قبل خروجها.

تقرير الصادرات الغذائية والشهادات الصحية

أكد تقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة بلغ 4345 رسالة غذائية، بإجمالي وزن وصل إلى 240 ألف طن. وقد صدرت هذه الكمية عن 1490 شركة مصدرة، وشملت نحو 716 صنفًا من المنتجات الغذائية المتنوعة.

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وتضمنت الأصناف المصدرة الخضراوات والدرنات، والثمار والفواكه، ومحضرات من الخضر والفاكهة المحفوظة، والدقيق ومنتجات من الحبوب، ومنتجات غذائية متنوعة. كما أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1050 شهادة صحية للتصدير، وفقًا للآلية المعتمدة، مما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وفيما يتعلق بأصناف الخضراوات، بلغ عدد الأصناف المصدرة 40 صنفًا، بإجمالي كميات بلغت 50 ألف طن. وتصدرت البطاطا قائمة الخضراوات المصرية المصدرة بإجمالي 15 ألف طن، تلاها البصل بـ11 ألف طن، ثم الفاصوليا بأنواعها بـ8 آلاف طن. أما الفواكه، فبلغ عدد أصنافها 25 صنفًا بإجمالي 33 ألف طن، حيث تصدر الليمون بإجمالي 8 آلاف طن، ثم الفراولة بـ7 آلاف طن، والتمور المتنوعة بـ5 آلاف طن.

احتلت السودان صدارة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع الماضي، تلتها السعودية وسوريا وإنجلترا وتونس، من بين إجمالي 183 دولة مستوردة. وفي المنافذ التصديرية، احتل ميناء سفاجا المركز الأول بإجمالي 832 رسالة، يليه ميناء دمياط بـ715 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بـ590 رسالة.

مستورعات الأغذية والإفراجات الجمركية

وصل عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد إلى 2160 رسالة، بإجمالي كمية تقدر بـ242 ألف طن، مستوردة من قبل 910 شركة. وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، زيوت متنوعة وفول الصويا. وتصدرت أمريكا قائمة الدول المصدرة إلى مصر، تلتها روسيا والأرجنتين وإندونيسيا والصين، من بين إجمالي 86 دولة صدّرت منتجات غذائية للسوق المصري.

احتل ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة بإجمالي 648 رسالة، يليه ميناء بورسعيد بـ420 رسالة، ثم ميناء القاهرة الجوي بـ374 رسالة. وتم الإفراج عن 1359 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 514 رسالة.

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في سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 90 رسالة. كما تم إصدار تراخيص استيراد لـ112 مستورد خلال نفس الفترة، مما يعكس حركة نشطة في قطاع الاستيراد الغذائي المدعم بالإجراءات الرقابية.

مخازن الاستراتيجية وحماية المستهلك

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية بالهيئة، خلال الأسبوع الماضي، 63 مأمورية تحفظ شملت المرور على 91 منشأة غذائية. هدف هذه العمليات متابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية لضمان وصول غذاء آمن وصحي إلى المستهلك المصري.

تم التحفظ على 187 رسالة غذائية واردة، بالإضافة إلى الاستمرار في التحفظ على 36 رسالة مرفوضة معمليًا. وفي إطار تعزيز انسيابية الواردات، قامت الهيئة بإعادة تصدير رسالة مرفوضة واحدة، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية للمواطنين ومنع تكدس الرسائل بالموانئ.

واصلت الإدارة حملاتها الميدانية في المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 43 مأمورية رقابية شملت القاهرة والإسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر والفيوم والشرقية وجنوب سيناء والدقهلية وأسيوط والأقصر والمنوفية والقليوبية وأسوان والسويس ومدينة العاشر من رمضان.

بلغ إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء 1832 مخزنًا بعد متابعة أعمال تسجيل المنشآت. واستقبلت الهيئة 147 شكوى من جهات متعددة مثل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وجهاز حماية المستهلك، والموقع الإلكتروني، والخط الساخن، مما يدل على تفاعل كبير مع منظومة الرقابة.