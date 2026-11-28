الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن فتح باب التقديم لـ 2666 وظيفة فنية بدرجة الرابعة في 12 تخصصًا، للمؤهلين المتوسط والفوق متوسط، وتستمر حتى 13 ديسمبر 2026.

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن فتح باب التقديم الإلكتروني لشغل 2666 وظيفة فنية بدرجة الرابعة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 29 نوفمبر 2026. يستهدف هذا الإعلان حملة المؤهلات الفنية المتوسطة والفوق متوسطة في 12 تخصصًا هندسيًا مختلفًا، تماشيًا مع أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016.

التخصصات الفنية المعلنة والفرص المتاحة

تغطي الوظائف المعلنة ضمن الإعلان رقم (9) لسنة 2026 مجموعة واسعة من الاختصاصات الهندسية والتقنية التي تلبي احتياجات تشغيل وصيانة الشبكة الحديدية. تشمل هذه الوظائف أدوارًا حيوية مثل مساعد قائد القطار وفني مناورة وفني براد وفني حركة وبلوك وفني إشارات وفني مزلقان وفني صيانة وتجديدات سكة حديدية.

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تتطلب الوظائف المرتبطة بصيانة القطارات والتشغيل ميدانيًا الحصول على مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط في تخصصي الميكانيكا أو الكهرباء، وهي شروط أساسية لضمان كفاءة العاملين في هذه المواقف الحرجة.

شروط القبول والمتطلبات القانونية للمتقدمين

شددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر على ضرورة استيفاء شروط القبول الصارمة التي تضمن جاهزية الكوادر البشرية للعمل في بيئة تشغيلية آمنة ومنظمة. يشترط على المتقدم التمتع بالجنسية المصرية وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، مع التأكد من عدم صدور أحكام قضائية ضده بجناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.

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كما يمنع على المتقدمين الذين سبق فصلهم من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي التقدم لهذه الوظائف، مما يعكس حرص الهيئة على النزاهة والمهنية في انتقاء العمالة. كما يجب أن يتوافق المؤهل الفني للمتقدم بدقة مع طبيعة العمل المطلوب، بحيث لا يقبل مؤهل أعلى أو أقل من المعيار المحدد لكل وظيفة.

الإجراءات الطبية والمالية لاجتياز الامتحانات

يشترط على المتقدمين اجتياز الامتحانات التحريرية والتدريبات المقررة، يليها اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات، وهي خطوات إلزامية لمن نجحوا في المراحل السابقة لضمان اللياقة الصحية والنفسية للعمل بالسكك الحديدية.

يتعين على كل متقدم سداد مبلغ 30 جنيهًا مصريًا كرسوم أداء الامتحان، بالإضافة إلى 200 جنيه مصري نظير تسهيل إجراءات التقديم والخدمات المصاحبة له، ويمكن السداد نقدًا أو عبر البطاقات البنكية عند الحضور للامتحان.

مواعيد التقديم والمستندات المطلوبة للتقديم

يستمر باب التقديم الإلكتروني عبر بوابة الوظائف الحكومية من تاريخ 29 نوفمبر 2026 وحتى 13 ديسمبر 2026، حيث يمكن للأفراد الاستعلام عن التفاصيل والتقديم مباشرة عبر الرابط الرسمي المعتمد. يشترط الالتزام بالتقدم فقط في المحافظة التي يقيم بها المتقدم طبقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي، لضمان التغطية الجغرافية المناسبة للوظائف.

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يلتزم المتقدمون بإحضار الأصول والصور من بطاقة الرقم القومي السارية الوجهين، وبطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، في يوم الامتحان المحدد للتأكد من هويتهم ومؤهلاتهم قبل دخول قاعات الاختبار.