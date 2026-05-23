الهيئة الب.. نجاحها في توزيع المعاشات ومرتبات العمال والإعانات الاجتماعية قبل عيد الأضحى

وفقًا لداليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، تعمل الهيئة على ضمان توزيع المعاشات ومرتبات العمال والإعانات الاجتماعية بشكل منتظم وبشكل جيد قبل حلول العيد، مع زيادة معدلات الإقبال وتكثيف المتابعة الميدانية لمتابعة سير العمل.

قالت داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ، إن الهيئة اتخذت كل الاستعدادات والإجراءات اللازمة لضمان انتظام عمليات صرف المعاشات، ومستحقات العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى المعاشات المحولة من هيئة التأمينات، من خلال منافذ البريد على مستوى الجمهورية.

رفعت الهيئة، درجة الاستعداد بجميع القطاعات التشغيلية، وعززت جاهزية منظومة العمل البشرية والتكنولوجية، لضمان انتظام عمليات صرف المستحقات المالية للمواطنين، بكفاءة عالية والحد من الكثافات والزحام، خاصة مع زيادة معدلات الإقبال خلال الفترة الحالية بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. أكدت حرص الهيئة الكامل على تسهيل حصول المواطنين علي الخدمات، خاصة كبار السن من أصحاب المعاشات، وتقديم الدعم اللازم لهم لضمان حصولهم على مستحقاتهم بسهولة، مشددة على أن الهيئة مستمرة في أداء دورها الوطني والمجتمعي باعتبارها أحد أهم منافذ تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المحافظات، مع مواصلة تطوير خدمات الهيئة وتقديم أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية





