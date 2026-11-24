الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تشارك بجناح مميز في معرض لايبزيغ 2026 لتعزيز السياحة الألمانية، مع عروض فنية وتجارب متنوعة تجذب الزوار.

شاركت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بنشاط فاعل في فعاليات معرض السياحة والسفر المسمى "Touristik & Caravaning Leipzig 2026"، الذي أقيم في مدينة لايبزيغ الألمانية، ضمن إطار استراتيجية الوزارة الدؤوبة لتعزيز حضور المقصد السياحي المصري بشكل قوي في الأسواق الدولية.

ويهدف هذا التواجد إلى استهداف السوق الألمانية على وجه الخصوص، نظراً لأهميتها البالغة كواحدة من الأسواق الرئيسية المصدرة للحركة السياحية نحو مصر، مما يعكس الوعي الاستراتيجي بضرورة توثيق الروابط السياحية مع هذه الشريحة المهمة من السائحين الأوروبيين.

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تصميم الجناح وتجارب التراث المصري

وقد استقبل الجناح المصري، الذي بلغ مساحته 50 متراً مربعاً، إقبالاً ملحوظاً من زوار المعرض الذين بدوا مهتمين جداً بالتعرف عن كثب على الوجهات السياحية المتعددة في مصر وما تتميز به من تنوع ثقافي وطبيعي فريد.

وقد تم تصميم الجناح بأسلوب مستوحى مباشرة من عراقة الحضارة المصرية القديمة، بما يعكس الهوية الحضارية العميقة لمصر ويرسخ طابعها التاريخي المميز الذي يميزها عن غيرها من الوجهات السياحية العالمية.

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عروض فنية وحضور رسمي مميز

وقد مثلت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في هذا الحدث الدولي الدكتورة سها صابر، التي تولي عضوية وحدة دول غرب ووسط أوروبا بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية، وذلك لضمان التمثيل الرسمي الدقيق والرصين.

وشهدت الفعاليات تقديم عروض فنية حية مستوحاة من التراث المصري العريق، حيث قدم عازف على آلة الهارب أداءات موسيقية مميزة أضفت أجواءً ساحرة على المشاركة المصرية وأسهمت بشكل فعال في جذب انتباه الزوار.

أهمية السوق الألمانية والاستراتيجيات المستقبلية

وأكدت المشاركة أهمية السوق الألمانية كواحدة من ركائز جذب السياحة، مشيرة إلى حرص الهيئة على تكثيف الأنشطة الترويجية الموجهة خصيصاً للجمهور الألماني، مع التركيز على التعريف بالمنتجات والتجارب السياحية المتنوعة.

وتسعى الجهود المبذولة إلى تحفيز الطلب على زيارة مصر، ولا سيما من بين محبي أنماط السياحة الثقافية والترفيهية، بما يتماشى مع رسالة المعرض الذي جمع أكثر من 450 شركة وجهة عارضة على مساحة إجمالية تقارب 60 ألف متر مربع.

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التنوع السياحي وجذب الشرائح المختلفة

وتأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية شاملة لإبراز التنوع الهائل الذي يتمتع به المقصد المصري، وتعزيز مكانته الراسخة على خريطة السياحة العالمية كوجهة تجمع بين عراقة التاريخ والحضارة والمقومات الطبيعية الفريدة.

ويعكس المعرض أهمية كبرى كأحد الأحداث السياحية البارزة الموجهة للجمهور في ألمانيا، حيث يوفر منصة استراتيجية للتواصل المباشر مع السائحين وتعريفهم بما تقدمه الوجهات من منتجات وتجارب متنوعة تلبي مختلف الاهتمامات.