الهيئة القومية لسلامة الغذاء تصدر تقريرها الأسبوعي رقم 44 لعام 2026، حيث سجلت الصادرات 210 ألف طن واردات 232 ألف طن مع تزايد الرقابة على المنشآت

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريرها الأسبوعي رقم 44 لعام 2026، والذي غطى الفترة من 14 إلى 20 نوفمبر 2026، ليكشف عن حجم العمليات الرقابية والتجارية التي تمت خلال تلك الأيام. يأتي هذا التقرير في إطار الخطة الشاملة للهيئة لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، وذلك لضمان توافر منتجات آمنة وجودة عالية في السوق المصري.

تفاصيل الزيارات الرقابية للمنشآت الغذائية

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع التابعة للهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 179 زيارة معاينة شملت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية بمعايير الجودة وسلامة الغذاء. ومن خلال هذه الزيارات، تمكنت 6 منشآت من استيفاء اشتراطات الهيئة بنجاح، في حين تم تسجيل 7 منشآت جديدة أخرى ضمن جهود التأهيل وتوفيق الأوضاع.

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كما واصلت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة نشاطها الرقابي من خلال تنفيذ 38 مأمورية رقابية دقيقة. واكتسبت هذه الجهود زخماً إضافياً عبر 823 زيارة فحص وتفتيش مركزة على الحاصلات الزراعية المعدة للتصدير، حيث استهدفت المحافظات الرئيسية المنتجة مثل القاهرة والإسكندرية وكفر الشيخ والدقهلية والمنوفية والشرقية والغربية والقليوبية والإسماعيلية والمنيا وأسيوط والفيوم لضمان جودة المنتجات قبل خروجها.

أرقام قياسية في الصادرات والواردات الغذائية

سجلت الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة ارتفاعاً ملحوظاً حيث بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة نحو 4737 رسالة غذائية، بإجمالي وزن وصل إلى 210 آلاف طن، وذلك من قبل 1370 شركة مصدرة نشطة. وقد شملت هذه الشحنات نحو 740 صنفًا متنوعًا من المنتجات الغذائية، تضمنت خضراوات ودرنات، ثمار وفواكه، دقيق ومنتجات من الحبوب، بالإضافة إلى محضرات من الخضر والفاكهة المحفوظة ومنتجات غذائية متنوعة أخرى.

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فيما يخص الخضراوات، بلغ عدد الأصناف المصدرة 37 صنفًا بإجمالي كميات بلغت 54 ألف طن، حيث تصدرت البطاطا القائمة بإجمالي 16 ألف طن، تلاها البصل بـ 12 ألف طن، ثم الفاصوليا بأنواعها بـ 6 آلاف طن. أما الفواكه، فقد شملت 27 صنفًا بإجمالي 35 ألف طن، وتصدر الليمون القائمة بـ 9 آلاف طن، تلته الفراولة بـ 7 آلاف طن، ثم التمور المتنوعة بـ 4 آلاف طن.

احتل السودان المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع الماضي، تلتها السعودية وليبيا وسوريا ومدغشقر، ضمن إجمالي 183 دولة مستوردة. وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، جاء ميناء سفاجا في الصدارة بإجمالي 770 رسالة، يليه ميناء دمياط بـ 744 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بـ 647 رسالة، مع إصدار 1600 شهادة صحية للتصدير لتعزيز ثقة الأسواق الدولية.

استراتيجية الواردات والرقابة على السلاسل التجارية

تباينت الصورة مع الواردات الغذائية التي بلغت 2464 رسالة بإجمالي كمية تقدر بـ 232 ألف طن، مستوردة من قبل 850 شركة. وتنوعت الأصناف لتشمل القمح وزيوت متنوعة وتفاح وفول الصويا، حيث تصدرت إندونيسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر تلتها روسيا وأوكرانيا وأستراليا والصين، من بين إجمالي 86 دولة صادرت إلى السوق المصري خلال نفس الفترة.

احتل ميناء الإسكندرية المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة بإجمالي 814 رسالة، يليه ميناء بورسعيد بـ 442 رسالة، ثم مطار القاهرة الجوي بـ 376 رسالة. وفيما يخص الإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1373 رسالة غذائية تحت التحفظ، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 515 رسالة، مع تحرير محاضر إثبات حالة لـ 88 رسالة وإصدار تراخيص استيراد لـ 89 مستوردًا.

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نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية 58 مأمورية تحفظ شملت 90 منشأة غذائية للالتزام بالمعايير الدولية، حيث تم التحفظ على 230 رسالة غذائية واردة و23 رسالة مرفوضة معمليًا. وقامت الهيئة بإعادة تصدير 3 رسائل مرفوضة لضمان انسيابية الحركة، كما تابعت أعمال تسجيل المنشآت التخزينية ليصل إجمالي المخازن المسجلة إلى 1832 مخزنًا، مع تنفيذ 35 مأمورية رقابية و30 مأمورية على السلاسل التجارية في محافظات متعددة لضمان سلامة المستهلك.