الهيئة العامة للأرصاد الجوية تصدر تحذيرات من طقس شديد الحرارة وارتفاع في الرطوبة ووجود شبورة صباحية

توقعات يومية لحالة الطقس في مصر مع تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وظهور شبورة مائية كثيفة أحيانا في الصباح، مع نشاط للرياح وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات ال حرارة تدريجيا في مختلف أنحاء البلاد، تزداد أهمية متابعة التوقعات الجوية اليومية لما لها من تأثير مباشر على الأنشطة الحياتية وحركة التنقل والسفر.

وفي هذا الإطار، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 13 يونيو 2026، محذرة من استمرار الأجواء شديدة الحرارة المصحوبة بارتفاع نسب الرطوبة، إلى جانب عدد من الظواهر الجوية التي قد تؤثر على الرؤية الأفقية في بعض المناطق خلال ساعات الصباح. وتوقعت الهيئة أن يسود طقس معتدل الحرارة ورطب خلال ساعات الصباح الباكر، قبل أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيا ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون الطقس حارا على السواحل الشمالية، في حين تميل الأجواء إلى الاعتدال والرطوبة خلال ساعات الليل على معظم المناطق، مع استمرار الطقس مائلاً للحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم المتوقعة في الظل، بفارق يتراوح بين درجة واحدة ودرجتين مئويتين، ما يزيد من الشعور بالأجواء الحارة خاصة خلال فترات النهار. وفيما يتعلق بالظواهر الجوية المصاحبة، أشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحا على مناطق من شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، موضحة أنها قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، الأمر الذي يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة خلال الساعات الأولى من الصباح.

كما تنشط الرياح على فترات متقطعة في عدد من المناطق، تشمل القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، حيث تتراوح سرعتها بين 25 و35 كيلومترا في الساعة. وأضافت الهيئة أن هناك فرصا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بنسبة حدوث تقدر بنحو 20% وعلى فترات متقطعة، دون أن يكون لها تأثير ملحوظ على الأنشطة اليومية.

ولفتت أيضا إلى احتمالية تكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، في ظل استمرار الأجواء الحارة والرطبة على أغلب الأنحاء. وفي هذا الصدد كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن ارتفاع معدلات الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة عن المعدلات المتوقعة في الظل بنحو درجة إلى درجتين مئويتين، ما يعزز الشعور بالأجواء الحارة خاصة خلال ساعات النهار.

وأضافت غانم- خلال تصريحات لـ"صدى البلد":"تكونت شبورة مائية في الصباح الباكر، وتحديدا من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا، على عدد من المناطق الممتدة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع احتمالية أن تكون كثيفة في بعض الأحيان على بعض الطرق والمحاور المرورية". وأشارت:"الرياح تنشط على فترات متقطعة بمناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، حيث تتراوح سرعتها بين 25 و35 كيلومترا في الساعة".

واختتمت:"سقوط الأمطار سوف تظل محدودة وضعيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث تقترب من 20%، إلى جانب احتمالية ظهور سحب منخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على الأنشطة اليومية". وفيما يلي درجات الحرارة اليوم بكافة أنحاء الجمهورية :القاهرة والمحافظات الكبرى:​القاهرة: الصغرى 24 والعظمى 36. ​العاصمة الإدارية الجديدة: الصغرى 23 والعظمى 36. ​6 أكتوبر: الصغرى 23 والعظمى 35.

​بنها: الصغرى 24 والعظمى 35. ​الوجه البحري والدلتا: ​دمنهور: الصغرى 23 والعظمى 34. ​وادي النطرون: الصغرى 23 والعظمى 35. ​كفر الشيخ: الصغرى 23 والعظمى 32.

​بلطيم: الصغرى 22 والعظمى 30. ​المنصورة: الصغرى 22 والعظمى 34. ​الزقازيق: الصغرى 23 والعظمى 35. ​شبين الكوم: الصغرى 23 والعظمى 35.

​طنطا: الصغرى 23 والعظمى 35. مدن السواحل الشمالية: ​الإسكندرية: الصغرى 22 والعظمى 33. ​العلمين: الصغرى 21 والعظمى 32. ​مطروح: الصغرى 20 والعظمى 30.

​السلوم: الصغرى 21 والعظمى 32. ​دمياط: الصغرى 23 والعظمى 29. ​بورسعيد: الصغرى 23 والعظمى 31. ​سيوة: الصغرى 21 والعظمى 39.

​مدن القناة وشمال سيناء: ​الإسماعيلية: الصغرى 23 والعظمى 36. ​السويس: الصغرى 24 والعظمى 36. ​العريش: الصغرى 18 والعظمى 33. ​رفح: الصغرى 18 والعظمى 32.

​جنوب سيناء: ​رأس سدر: الصغرى 24 والعظمى 36. ​نخل: الصغرى 18 والعظمى 37. ​كاترين: الصغرى 15 والعظمى 28. ​الطور: الصغرى 26 والعظمى 33.

​طابا: الصغرى 22 والعظمى 34. ​شرم الشيخ: الصغرى 29 والعظمى 39. ​مدن البحر الأحمر: ​الغردقة: الصغرى 26 والعظمى 36. ​رأس غارب: الصغرى 24 والعظمى 38.

​سفاجا: الصغرى 27 والعظمى 38. ​مرسى علم: الصغرى 28 والعظمى 39. ​شلاتين: الصغرى 26 والعظمى 41. ​حلايب: الصغرى 28 والعظمى 37.

​أبو رماد: الصغرى 28 والعظمى 41. ​مرسى حميرة: الصغرى 27 والعظمى 40. ​أبرق: الصغرى 28 والعظمى 44. ​جبل علبة: الصغرى 29 والعظمى 45.

​رأس حدربة: الصغرى 26 والعظمى 36. ​شمال الصعيد: ​الفيوم: الصغرى 23 والعظمى 36. ​بني سويف: الصغرى 23 والعظمى 36. ​المنيا: الصغرى 23 والعظمى 38.

​أسيوط: الصغرى 24 والعظمى 38. ​جنوب الصعيد: ​سوهاج: الصغرى 24 والعظمى 39. ​قنا: الصغرى 26 والعظمى 41. ​الأقصر: الصغرى 27 والعظمى 40.

​أسوان: الصغرى 28 والعظمى 41. ​الوادي الجديد: الصغرى 25 والعظمى 41. ​أبو سمبل: الصغرى 26 والعظمى 42





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