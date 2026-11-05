الهيئة العامة للرعاية الصحية تطلق مشرروع التميز في طب وجراحة العيون بالتعاون مع مورفيلدز

الهيئة العامة للرعاية الصحية تعلن عن شراكة استراتيجية مع مستشفى مورفيلدز وشركة روش مصر لتطوير خدمات العيون وتحسين جودة الرعاية للمرضى في مصر.

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية رسميًا عن إطلاق مشروع "التميز في مراكز طب وجراحة العيون"، في خطوة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال شراكة ثلاثية تجمع بين الهيئة ومجموعة مورفيلدز للإنجليزي و شركة روش مصر. ويأتي هذا الإعلان في إطار السعي الحثيث لتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، والارتقاء بمستوى التشخيص والعلاج ليتوافق مع أعلى المعايير الدولية المعتمدة عالميًا.

تفاصيل الشراكة ثلاثية الأطراف ومكوناتها

تستند استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية في هذا المشروع إلى بناء نموذج متكامل ومستدام للتميز داخل منشآتها الصحية، من خلال الاستفادة القصوى من الخبرات الطبية العالمية الرصينة. ويهدف المشروع إلى تطوير البنية التحتية لخدمات العيون، وربط الكوادر الطبية المحلية بأحدث التقنيات والتطور العلمي المستمر، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين المخرجات الإكلينيكية ورفع كفاءة التشخيص والعلاج. كما يعزز المشروع تجربة المرضى، ويدعم جودة الخدمات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا على التزام الهيئة بتوظيف الحلول الرقمية والتكنولوجيا الحديثة في جميع مراحل تقديم الخدمة.

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إطلاق المراكز التخصصية في بورسعيد وأسوان

ينطلق تطبيق المشروع فعليًا من مستشفى رمد بورسعيد بمحافظة بورسعيد، والتي تُعد أول مركز للتميز في طب وجراحة العيون مدعوم بالخبرات البريطانية، تليها مستشفى الرمد التخصصي التابع للهيئة في محافظة أسوان. وتعتبر هاتان المدينتان نقاط انطلاق حاسمة لدعم الخدمات التخصصية، وتعزيز تكامل الخبرات والإمكانات الطبية والتكنولوجية، مما يرسخ نموذجًا متقدمًا للرعاية المتخصصة. وتهدف هذه الخطوات إلى تحسين المخرجات الإكلينيكية بشكل ملموس، ورفع كفاءة التشخيص والعلاج، والارتقاء المستمر بتجربة المرضى، وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

العيادة الافتراضية وتبادل الخبرات الطبية

في إطار تفعيل التعاون الوثيق بين الهيئة ومجموعة مورفيلدز للعيون، يتضمن المشروع تدشين عيادة افتراضية بمستشفى رمد بورسعيد، بالتعاون المباشر مع خبراء واستشاريي مورفيلدز. وتتيح هذه العيادة تبادل الخبرات الطبية بصورة مباشرة، ومناقشة الحالات الإكلينيكية المعقدة، وتوفير الاستشارات الطبية المتخصصة المستمدة من خبرة تمتد لأكثر من 200 عام في تخصص العيون بالمملكة المتحدة. وتستهدف هذه المبادرة تعزيز التواصل العلمي والمهني بين أطباء الهيئة وخبراء مورفيلدز، والاستفادة من الخبرات العالمية في التعامل مع الحالات المختلفة، والاطلاع على أحدث التقنيات والتطورات العلمية والتكنولوجية في طب وجراحة العيون، بما يدعم القرارات الطبية المبنية على الأدلة العلمية.

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التدريب وتطوير الكوادر الطبية محليًا ودوليًا

يرتكز المشروع بشكل أساسي على تعزيز قدرات الكوادر الطبية من خلال برامج تدريبية متخصصة وورش عمل وجلسات لتبادل الممارسات والخبرات، بالتعاون مع خبراء واستشاريي مجموعة مورفيلدز. ويشمل التعاون كذلك إتاحة فرص سفر وبعثات تدريبية خارجية لأطباء الهيئة إلى مجموعة مورفيلدز، للتعلم المباشر من الخبرات العالمية، والاطلاع على أحدث الممارسات الإكلينيكية والتشغيلية وتبادل المعرفة. كما تتضمن برامج التعاون سلسلة من المنتديات والندوات العلمية الافتراضية التي تستهدف الأطباء ومديري المستشفيات والفرق الطبية والإدارية، وتشمل موضوعات متخصصة في حقن الشبكية، والخطوات الجراحية للعمليات التداخلية، وإدارة غرف العمليات، والجودة والحوكمة الإكلينيكية، وبروتوكولات مكافحة العدوى.

الفحص المبكر واعتلال شبكية العين بالذكاء الاصطناعي

في خطوة مستقبلية ضمن محاور التعاون، تستهدف الهيئة وشركاؤها التوسع في برامج الفحص المبكر للكشف عن اعتلال شبكية العين لدى مرضى السكري في إقليمي الصعيد والقناة. ويستهدف هذا التعاون اكتشاف مضاعفات مرض السكري على العين في مراحل مبكرة، وسرعة إحالة الحالات إلى التدخل الطبي المناسب، والحد من تطور المضاعفات التي قد تؤثر على الإبصار أو تؤدي إلى فقدانه. ويتضمن ذلك تطوير آليات الفحص والتشخيص المبكر والاستفادة من الحلول التكنولوجية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي وكاميرات تصوير الشبكية، وربط الحالات بالخدمات الطبية التخصصية وفقًا للاحتياجات الطبية لكل حالة، بما يحسن النتائج الصحية وجودة حياة المرضى.