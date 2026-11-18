الأهلية العامة للاعتماد والرقابة الصحية تجاوزت ألف منشأة معتمدة، بمشاركة 23 مؤسسة جديدة لتعزيز الجودة وسلامة المرضى في مصر.

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بقيادة الدكتور أحمد طه ، عن تحقيق إنجاز تاريخي جديد في مجال تطوير جودة الرعاية الصحية ، متمثلاً في تخطي عدد المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد حاجز الألف منشأة. وتوزع هذه المنشآت على كافة محافظات الجمهورية المصرية، مستندة إلى معايير وطنية صارمة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وتحظى باعتراف دولي رسمي.

جاء هذا التوسع الهائل بالتزامن مع إعلان نتائج اجتماع لجنة اعتماد المنشآت الصحية، الذي عُقد صباح اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأسفر هذا الاجتماع عن الموافقة على منح وتجديد الاعتماد، بالإضافة إلى الاعتماد المبدئي لـ23 منشأة صحية موزعة في ثمانية محافظات مختلفة.

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تفاصيل الموافقات والمؤسسات الجديدة

من بين المؤسسات الـ23 التي حصلت على الموافقات، انضمت ثمان عشرة منشأة جديدة لأول مرة إلى منظومة الاعتماد الرسمي، مما يعكس اتساع رقعة التطبيق. وشملت قرارات منح الاعتماد الكامل لمستشفى المنيا الجامعي للعيون، بعد أن اجتاز بنجاح مرحلة الاعتماد المبدئي واستوفى كافة متطلبات الاعتماد الكامل.

كما تم منح الاعتماد المبدئي لكل من مستشفى جامعة الجيزة الجديدة، ومستشفى الرمد بأسيوط، ومستشفى الصفوة الواقعة في بني مزار بمحافظة المنيا. كما تمت الموافقة على تجديد الاعتماد المبدئي لمستشفى برج العرب الجامعي التابع لجامعة الإسكندرية، في خطوة تعزز من مكانة هذه المرافق الكبرى.

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موقف الهيئة والرؤية المستقبلية

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن تجاوز حاجز الألف منشأة معتمدة يمثل محطة فارقة في بناء نظام صحي مصري يرتكز بشكل أساسي على الجودة وسلامة المرضى. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس اتساع نطاق تطبيق المعايير الوطنية لتشمل مختلف المحافظات والقطاعات والتخصصات الصحية بمختلف أنواعها.

وأوضح رئيس الهيئة أن القيادة السياسية أرست رؤية وطنية واضحة تجعل الحصول على رعاية صحية آمنة وفق أعلى معايير الجودة العالمية حقًا أصيلًا لكل مواطن مصري. كما قدمت الدعم اللازم لإطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي تمضي الدولة في استكمال مراحله لتغطية جميع المصريين.

التأثير الحقيقي والمستقبل المتوقع

لكن القيمة الحقيقية لهذا الإنجاز لا تكمن في العدد الإجمالي للمنشآت التي حصلت على الاعتماد فحسب، بل فيما يمثله من توسع حقيقي في تطبيق نظم مؤسسية تضع سلامة المريض وحقوقه وجودة الرعاية المقدمة إليه في صميم العمل الصحي اليومي.

وقال الدكتور أحمد طه إن طموح الهيئة لا يتوقف عند الوصول إلى ألف منشأة معتمدة، بل يمتد إلى أن تصبح الجودة ممارسة راسخة في كل منشأة صحية. وأضاف أنه يجب أن يجد المواطن المصري، أينما كان موجودًا، رعاية صحية آمنة وموثوقة تستند إلى معايير واضحة وقابلة للقياس المستمر.

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توسيع نطاق الرعاية الأولية والقطاع الخاص

كما تضمنت قرارات اللجنة منح الاعتماد المبدئي لوحدة طب أسرة المفروزة شرق بمحافظة الإسكندرية، وتجديد الاعتماد المبدئي لثلاث وحدات لطب الأسرة بمحافظتي أسيوط والمنوفية. وشدد رئيس الهيئة على أن وحدات طب الأسرة تمثل حجر الأساس لأي نظام صحي فعال ومستدام، باعتبارها خط الدفاع الأول للوقاية والكشف المبكر.

في مجال القطاع الخاص، شملت القرارات اعتماد 15 منشأة متنوعة بين المستشفيات والعيادات ومراكز العيون والأشعة والمعامل والصيدليات. كما تم اعتماد 8 صيدليات بمحافظتي الإسماعيلية والمنيا، في خطوة تعزز امتداد ثقافة الجودة إلى الخدمات الدوائية وتؤكد أهمية مأمونية تداول الأدوية. وشدد الدكتور أحمد طه على أن الجودة مسؤولية مشتركة، وأن سلامة المريض لا تتحقق بشهادة تمنح مرة واحدة، بل بممارسات آمنة تُطبق كل يوم.