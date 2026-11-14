الهيئة العامة للاستثمار تحصل على جائزتين عالميتين من WAIPA في جنيف

فازت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجائزتي WAIPA لأفضل بوابة مستثمر وأفضل مشروع استثماري مستدام في المؤتمر العالمي للاستثمار بجنيف.

حصلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية على جائزتين مرموقتين من الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار ( WAIPA)، وهما جائزة أفضل بوابة مستثمر وجائزة أفضل مشروع استثماري مستدام. وقد تسلم الجائزتين الدكتور محمد عوض ، الرئيس التنفيذي للهيئة، خلال مشاركته الفاعلة في فعاليات مؤتمر الاستثمار العالمي الثالث عشر (WIC30).

إنجازين عالميين يحصدانهم في جنيف

مشروع أكوا باور ونموذج الاستثمار المستدام

أُقيم المؤتمر الذي نظمته الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار في مدينة جنيف السويسرية، حيث حظي أداء الهيئة المصرية باهتمام واسع ونيل الإعجاب الدولي. وقد جاءت هذه الجوائز تكريماً للمجهودات الكبيرة التي بذلتها الهيئة خلال الفترة الماضية لإجراء تحديثات شاملة وربط الخدمات بكفاءة عالية. ويأتي هذا النجاح ليؤكد الموقع المتقدم للهيئة على الخريطة الاستثمارية العالمية في ظل التنافس الشديد بين الدول لجذب رؤوس الأموال.

حصلت الهيئة على جائزة المشروع الاستثماري المستدام المتميز بشكل خاص من خلال تعاونها مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB Group) والرابطة العالمية. وقد مُنحت هذه الجائزة تقديراً لنجاح الهيئة في استقطاب مشروع شركة "أكوا باور" العالمية المتخصصة في توليد الطاقة المتجددة. ويعكس هذا المشروع التزاماً واضحاً برؤية الحكومة المصرية الطموحة لتحقيق هدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء القومي إلى 45 في المئة.

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تأكيدات الوزير محمد فريد على مسيرة الإصلاح

عبر محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن خالص الشكر والتقدير لكل العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والقيادات السابقة لها على الجهد المبذول في تحقيق هذا الإنجاز الدولي المرموق. وأكد الوزير ثقته الكاملة في قدرات فريق العمل على مواصلة تنفيذ خطط الإصلاح الشامل، والتي تشمل الجوانب التشريعية والتنظيمية والمؤسسية بشكل متكامل. كما شدد على ضرورة الاعتماد أكثر على التكنولوجيا الحديثة لتبسيط المعاملات، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب استثمارات ذات مردود اقتصادي واجتماعي عالٍ.

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تحديث منصة التاسيس والربط الإلكتروني

أكد الدكتور محمد عوض أن هذا التقدير الدولي هو مؤشراً قوياً على نجاح الإجراءات التحديثية التي اتخذتها الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة. وقد تم التركيز بشكل كبير على تحديث منصة "تاسيس" وربطها بجميع الجهات المشاركة في عملية الترخيص. وأدى هذا الربط الإلكتروني إلى خفض متوسط زمن تأسيس الشركات ليصل إلى معدلات تقترب من أفضل المعايير الدولية المعتمدة عالمياً في سرعة الإجراءات.

المساعد الذكي وتسهيل رحلة المستثمر

ساهم التحديث المستمر لمنصة الهيئة الإلكترونية https://gafi.gov.eg/en بشكل مباشر في تبسيط رحلة المستثمر وتقديم تجربة سلسة وغير معقدة. كما تم تيسير إنهاء الخدمات والإfصال الوصول إلى البيانات الاستثمارية الموثوقة باستخدام مساعد ذكي (Chatbot) يعمل على مدار الساعة. ويوفر هذا المساعد متعدد اللغات دعماً فورياً للمستثمرين ويجيب عن استفساراتهم بسرعة، مما يعكس توجه الهيئة نحو الرقمنة الكاملة لخدماتها.