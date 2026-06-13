الهيئة القومية لسكك حديد تعلن الجدول الكامل لقطارات خط القاهرة الإسكندرية

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن المواعيد الكاملة لتشغيل القطارات على خط القاهرة - الإسكندرية في الاتجاهين، marshaling جميع أنواع الرحلات من الفاخرة إلى المكيفة، مع الإعلان عن خطوط جديدة وتطويرات مستمرة.

أعلنت الهيئة القومية ل سكك حديد مصر ، يوم السبت 13 يونيو 2026، عن الجدول الكامل لتشغيل القطارات على خط القاهرة - الإسكندرية في كلا الاتجاهين، marshaling جميع أنواع الخدمات من القطارات الفاخرة مثل تالجو وVIP والفرنسي المطور، إلى القطارات المطورة الإسبانية والتحملات المكيفة وقطارات تحيا مصر والتهوية الديناميكية.

وشمل الجدول مواعيد القيام والوصول للعديد من الرحلات المنتظمة على مدار اليوم، مما يوفر خيارات متنوعة للمسافرين بين العاصمتين. وقد رُوعِي في وضع الجدول تغطية الفترات الصباحية والظهرية والمسائية، مع تخصيص رحلات مباشرة وأخرى تتوقف في محطات وسيطة. وتضمن الإعلان أيضًا توضيحًا لبعض الرحلات المتصلة بخطوط أخرى مثل الرحلات المتجهة من أسوان أو القادمة منه، مما يعكس التكامل بين شبكة السكك الحديدية المصرية.

وأشارت الهيئة إلى استمرار تشغيل القطارين 1938 و1931 بين القاهرة وأسوان حتى يوم الأحد القادم، كما أعلنت عن بدء تشغيل قطارات جديدة على خط القاهرة - مرسى مطروح اعتبارًا من 10 يونيو، إلى جانب استمرار work على تطوير عربات قطارات خط القاهرة - أسوان. وتضمنت المواعيد المعلنة تفاصيل دقيقة لكل قطار مثل رقمه ونوعه ووقت القيام من نقطة الانطلاق ووقت الوصول إلى الوجهة، مع الإشارة إلى بعض الرحلات "المباشرة" التي لا تتوقف كثيرًا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتطوير الخدمة السككية وزيادة القدرة الاستيعابية وتحسين مستوى الراحة للمسافرين، بما في ذلك introducing عربات ذات تهوية ديناميكية و عربات نوم فاخرة. ومما يجدر بالذكر أن الهيئة كانت قد أعلنت أيضًا عن إجراءات تصحيحية لأزمة قطار البضائع في طهطا من خلال تشغيل خط بديل، مما يؤكد سعيها لتجاوز التحديات التشغيلية





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