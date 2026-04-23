الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعلن حزمة تيسيرات لدعم التجارة الخارجية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن حزمة من الإجراءات الجديدة لتسهيل التجارة الخارجية وتقليل وقت الإفراج الجمركي، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للصادرات والواردات ودعم القطاع الخاص.

يأتي هذا في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم الشراكة مع القطاع الخاص وإزالة العقبات التي تواجه مجتمع الأعمال. تم الإعلان عن هذه التيسيرات خلال ورشة عمل نظمتها لجنة النقل بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تحت عنوان 'تيسير حركة الصادرات والواردات ودور الرقابة في دعم التجارة الخارجية'. شارك في الورشة قيادات الهيئة وممثلو مجتمع الأعمال المصري واللبناني، بالإضافة إلى مستثمرين ومصدرين وممثلي القطاعات الصناعية المختلفة.

أكد المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن هذه التطورات تتماشى مع رؤية الدولة المصرية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات وخلق بيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمار. وأشار إلى التحول نحو نظام تجارة خارجية أكثر مرونة يعتمد على الرقمنة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

الهيئة تعمل حاليًا على إعادة هيكلة دورها لتلبية متطلبات التجارة الدولية الحديثة، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية وتوسيع نطاق الاعتماد الدولي، مما يدعم قدرة الصادرات المصرية على الوصول إلى الأسواق العالمية. تمتلك الهيئة قاعدة بيانات متقدمة للتجارة الخارجية، تم تطويرها وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وتعتبر أداة استراتيجية لدعم صانعي القرار. وقد تم توقيع بروتوكولات تعاون مع معهد التخطيط القومي للاستفادة القصوى من هذه البيانات في صياغة السياسات الاقتصادية.

كما كشف رئيس الهيئة عن تحقيق تقدم كبير في تقليل وقت الإفراج الجمركي من خلال تفعيل نظام 'القائمة البيضاء'، الذي يسمح بالإفراج عن الشحنات المستوفية للشروط من خلال الفحص المستندي فقط في أقل من 24 ساعة. بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على مدار 7 أيام في الأسبوع بالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة. وارتفع عدد الشركات المنضمة إلى هذا النظام إلى 327 شركة في عام 2025 مقارنة بـ 156 شركة في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 177%.

كما زاد عدد المصانع المنضمة إلى 452 مصنعًا مقابل 229 مصنعًا، بنسبة نمو 223%، مما يدل على تزايد ثقة مجتمع الأعمال في هذه التيسيرات. وأضاف أن تطبيق نظام إدارة المخاطر أحدث تحولًا كبيرًا في إجراءات الفحص والرقابة، من خلال تركيز الجهود على الشحنات عالية الخطورة، مما أدى إلى تقليل وقت وتكلفة الإفراج وانعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع في السوق المحلي.

الهيئة تعمل أيضًا على استكمال منظومة متكاملة من المعامل المتخصصة بحلول عام 2026، وتشمل قطاعات المنسوجات والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى إنشاء معامل للتوافق الكهرومغناطيسي واختبارات الأمان. وتستمر الهيئة في تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال والتوسع في إنشاء مكاتب جديدة داخل الغرف التجارية بالمحافظات وتنظيم ندوات فنية دورية لرفع وعي الشركات بالمستجدات الفنية والتشريعية





