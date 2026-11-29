الهيئة القومية لسلامة الغذاء تنفذ حملات تفتيشية مكثفة وتراجع عشرات الآلاف من المنشآت خلال نوفمبر 2026، مع تسهيل تقديم الشكاوى عبر القنوات الرقمية لمراقبة جودة الأغذية.

كثفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء جهودها الرقابية الميدانية والتسجيلية خلال الفترة من 21 إلى 27 نوفمبر 2026، بهدف ضمان التزام المنشآت الغذائية بمعايير الجودة والأمان الصحي. وشملت هذه الأنشطة المتواصلة عددًا واسعًا من القطاعات الإنتاجية والتجارية، في إطار الاستمرار في توفيق أوضاع المنشآت وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية لتلبية احتياجات المواطنين من منتجات آمنة.

تفاصيل عمليات التفتيش الميداني للمؤسسات الغذائية

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع التابعة للهيئة خلال الأسبوع المذكور 197 زيارة معاينة، ركزت على تقييم مدى التزام المنشآت بالاشتراطات الفنية وقواعد سلامة الغذاء المعتمدة. وقد أسفرت هذه الزيارات عن تسجيل 7 منشآت جديدة في السجل الرسمي، بينما تمكنت 11 منشأة أخرى من استيفاء كافة الاشتراطات اللازمة لإكمال إجراءات التأهيل وتوفيق الأوضاع.

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كما أدرجت الهيئة 7 منشآت إضافية في القائمة المعتمدة لديها بعد استيفائها لشروط الاعتماد الكاملة، مما يعكس نجاح الخطط التصحيحية التي تتبعها الإدارة مع القطاع الخاص لتحسين مستوى النظافة والجودة. وفيما يتعلق بالرقابة على السلاسل التجارية الكبرى، نفذت الإدارة المختصة 34 مأمورية رقابية شملت فروعًا في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنوفية والقليوبية وكفر الشيخ والبحر الأحمر وأسيوط وقنا للتحقق من سلامة التعامل مع المنتجات.

إجراءات ترخيص وتوثيق منتجات الأغذية الخاصة

واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة، التابعة للهيئة القومية لسلامة الغذاء، جهودها الرقابية والتنظيمية الدقيقة، حيث تم تسجيل 61 منتجًا جديدًا من المكملات الغذائية، وإجراء فحص شامل لـ 401 منتج جديد قبل طرحه في السوق. كما نفذت الإدارة مأموريتين رقابيتين مباشرتين، واعتمدت 22 شركة عاملة ضمن هذا القطاع الاستراتيجي لضمان جودة المدخلات والمنتجات النهائية.

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وأصدرت الإدارة خلال هذه الفترة 32 شهادة بيع حر، بالإضافة إلى 80 موافقة إعلانية، في إطار تشديد الرقابة على الدعاية والترويج لمنتجات الأغذية الخاصة. كما شهد قطاع المحال العامة ذات النشاط الغذائي نشاطًا تسجيليًا ملحوظًا، حيث تم تسجيل 582 منشأة جديدة، وإجراء 732 معاينة ميدانية بمحافظات الجمهورية المختلفة، مما رفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 90555 منشأة.

الرقابة على قطاعات الألبان والسياحة والحيوانات

ركزت الهيئة جهودها على قطاع الألبان من خلال تنفيذ 8 مأموريات تفتيشية على المحالب و7 مأموريات على مراكز التجميع في محافظات الغربية والدقهلية والبحيرة والمنيا والإسكندرية والشرقية والقليوبية وبني سويف. كما كثفت إدارة الرقابة على المنشآت السياحية زياراتها الميدانية بـ 65 زيارة شملت المطاعم والفنادق في القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحر الأحمر والأقصر وأسوان ومرسى مطروح ودمياط وجنوب سيناء.

فيما يخص المجازر والمنشآت المرتبطة بالمنتجات الحيوانية، نفذت الإدارة 14 زيارة تفتيشية شملت مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى تسجيل مجزر دواجن جديد نصف آلي. كما نفذت 103 جولات رقابية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية والمنوفية والفيوم والقليوبية والبحيرة لمراقبة مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية الطبيعية. وفي قطاع الأسماك، نفذت 30 زيارة ميدانية، ليصل إجمالي المسجلين إلى 837 منشأة.

استجابة الهيئة لشكاوى المواطنين وخدمات التوعية

استقبلت الهيئة 160 شكوى خلال الأسبوع الماضي عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومجلس الوزراء وجهاز حماية المستهلك، حيث تمت معالجة عدد منها وجاري فحص باقي البلاغات. نفذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية على 461 منشأة غذائية بمحافظات الدقهلية والغربية وشمال سيناء وبورسعيد والشرقية والإسماعيلية وأسوان والمنيا والبحيرة وسوهاج ومدينة العبور للتحقق من سلامة المنتجات المعروضة.

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ناشدت الهيئة المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الخط الساخن 16528 أو الرقم 01555771100، بالإضافة إلى البوابة الإلكترونية. كما نفذت الفروع حملات توعوية لتأكيد ضرورة التأكد من البيانات الإلزامية وتواريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية قبل الشراء، حفاظًا على صحة وسلامة المستهلكين في مختلف المحافظات.