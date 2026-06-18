الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تعلن حل أزمة المنظومة الإلكترونية بحلول أغسطس ودراسة تعويض المتضررين

كشف اجتماع لمجلس النواب عن خطة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمعالجة العطل الفني الذي أصاب المنظومة الإلكترونية الجديدة، مؤكدًا التزامها بإنهاء جميع الحالات المتأخرة وصرف مستحقات نحو 12 ألف مستحق بحلول الأول من أغسطس، ودراسة تطبيق أحكام المادة 130 من القانون لتوزيع تعويضات على المتضررين.

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن خطة Shad解决 لتجاوز الأزمة الفنية التي شهدتها منظومة التأمينات الإلكترونية الجديدة خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى تأخير صرف مستحقات عدد من أصحاب المعاشات والمستحقين.

أكدت الهيئة أن العمل جارٍ على قدم وساق للانتهاء من جميع المشكلات التقنية المرتبطة بالنظام، معSarah تسريع معالجة الحالات المتأخرة. وأوضح النائب عبده مأمون خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن رئيس الهيئة، اللواء جمال عوض، أعلن أن الأزمة سيتم حلها بالكامل بحلول الأول من أغسطس المقبل، وأن الهيئة تستهدف إنهاء جميع الحالات التي لم تصرف مستحقاتها، والتي يبلغ عددها حوالي 12 ألف مستحق.

وأشار إلى أن هناك دراسة جارية لتعويض المتضررين من التأخير بناءً على أحكام المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على أحقية أصحاب الحقوق في الحصول على تعويض عن التأخير إذا كان السبب يعود للهيئة أو الجهات التابعة لها. وقدّمت الهيئة اعتذارًا عن أي إزعاج تسبب به العطل الفني، وشرحت خطة تدريجية لمعالجة مشكلة بطء النظام مع استكمال التطوير.

وطلب نواب اللجنة توفير حلول بديلة وخطط طوارئ لمنع تكرار الأزمة، كما بحث الاجتماع آليات التعامل مع التشابكات المالية للمعاشات الموروثة وحالات العجز الكلي، حيث سيتم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة لضمان استمرارية صرف المستحقات. وتواصل الهيئة جهودها لاستعادة كفاءة النظام الإلكتروني وضمان انتظام الخدمات، مؤكدة التزامها بحماية حقوق أصحاب المعاشات ومتابعة الحالات المتأخرة حتى استكمال صرف جميع المستحقات.

ويقوم Sistema الإلكتروني بعدة مهام منها صرف المعاشات وإدارة البيانات التأمينية، وقد تسبب العطل في تأخير بعض الإجراءات لفترات تصل إلى ثلاثة أشهر في بعض الحالات. وتسعى الهيئة إلى رفع كفاءة البنية التحتية التقنية وتدريب العاملين على النظام الجديد لتجنب أي أعطال مستقبلية





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الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أزمة المنظومة الإلكترونية صرف المعاشات تعويض المتضررين مجلس النواب

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