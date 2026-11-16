الهيئة الإيطالية تفرض غرامة 805 مليون يورو على ميتا لانتهاك خصوصية الصور

الهيئة الإيطالية لحماية البيانات الشخصية تغرم ميتا 805 مليون يورو لاستخدام صورا شخصية دون إذن منفصل، مما يؤثر على 20 مليون مستخدم أندرويد.

فرضت الهيئة الإيطالية لحماية البيانات الشخصية، وهي الجهة التنظيمية المختصة في إيطاليا، غرامة مالية ضخمة بقيمة 805 ملايين يورو على شركة ميتا ، الشركة الأم لمنصتي فيسبوك وإنستغرام. جاءت هذه العقوبة الصارمة نتيجة ثبوت قيام التطبيق بالوصول إلى صورا ومقاطع فيديو خاصة بالمستخدمين، بالإضافة إلى البيانات المرتبطة بها عبر هواتف نظام أندرويد ، دون الحصول على موافقة صريحة ومحددة مسبقا لهذا الغرض بالذات.

تفاصيل آلية جمع البيانات الخرقاء

وتتعلق المخالفة بشكل رئيسي بخاصية تسمى "الحصول على اقتراحات من معرض الصور"، والتي تم إطلاقها وجعلها متاحة للمستخدمين منذ عام 2023. تقوم هذه الميزة بعرض صورا ومقاطع فيديو مخزنة في هاتف المستخدم أثناء تصفحه للتطبيق، مقترحة إياها لنشرها على حسابه، إلا أن آلية الحصول على إذن الوصول إلى هذه المحتويات كانت مضللة.

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ووضحت الهيئة في بيانها الرسمي أن الوصول إلى معرض الصور كان يتم عبر إذن واحد شامل يغطي التطبيق بالكامل، وكان يسبق هذا الإذن عبارة عامة ومبهمة نصها "تفعيل ميزات أخرى". لم يوضح هذا النص للمستخدمين بشكل كافٍ أو صريح أن هذا الإذن الواسع يسمح أيضا باستخدام محتويات معرض صورهم الشخصية لتقديم اقتراحات للنشر، وهو ما يرقى إلى مستوى انتهاك قواعد الموافقة المستنيرة.

رد ميتا وتحديها للقرار التنظيمي

أعربت شركة ميتا عن معارضتها الشديدة لهذا القرار، إذ صرحت بأنها تختلف جذريا مع الهيئة الإيطالية بشأن تقييم الوقائع وتفسيرها للقوانين الأوروبية لحماية البيانات. ترى ميتا أن قيمة الغرامة المفروضة عليها غير متناسبة مع حجم المخالفة المزعومة، وأن الإجراءات التقنية التي اعتمدتها تتوافق مع المعايير القانونية المعمول بها.

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وأضافت الشركة في ردّها أن المستخدمين مضطرون من الأساس لمنح الإذن للأداة على أجهزتهم قبل أن تتمكن هذه الميزة من العمل بشكل فعلي، مؤكدة أن المستخدمين يمتلكون الصلاحية الكاملة لتعديل هذا الإذن أو إلغائه في أي وقت من خلال إعدادات التطبيق أو إعدادات الهاتف.

تأثير الغرامة على المستخدمين والمستقبل

ووفقا لبيانات الهيئة الإيطالية، فإن الغرامة تعادل نحو 0.4 بالمئة من الإيرادات السنوية لمجموعة ميتا، التي بلغت 201 مليار دولار في عام 2025، فيما بلغ صافي أرباح المجموعة 60.5 مليار دولار. كما أشارت إلى أن عدد الأشخاص المتأثرين بهذه الممارسة كبير جدا، حيث يقدر بنحو 20 مليون مستخدم لنظام أندرويد في إيطاليا، وأن مدة المخالفة لا تزال مستمرة حتى الآن.

ولم تتوقف هيئة حماية البيانات عند تحديد المبلغ المالي فحسب، بل أكدت أن الشركة مطالبة الآن بطلب الموافقة على هذه الخاصية بشكل منفصل ومحدد، وشرح الغرض منها بوضوح للمستخدمين، وتوضيح أنها تتطلب الوصول إلى معرض الصور، وكيفية تعطيلها بشكل كامل. هذه المتطلبات الجديدة ستغير بشكل جذري تجربة المستخدم وكيفية تعامل المنصة مع البيانات الحساسة.