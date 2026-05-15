الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تطلق استراتيجية 2026-2030 لتعزيز التنافسية والتحول الرقمي

تفاصيل اجتماع الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار مع قيادات الاستراتيجية لوضع خارطة طريق للفترة 2026-2030 وتطوير منظومة الأداء المؤسسي بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية.

في خطوة تعكس التوجه الجاد للدولة المصرية نحو تحديث أجهزتها الإدارية ورفع كفاءة العمل الحكومي، عقد السيد محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعاً رفيع المستوى مع قيادات الإدارة المركزية للاستراتيجية بالهيئة.

جاء هذا الاجتماع في إطار تنفيذ التوجيهات الصارمة والمحددة التي أصدرها الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تهدف في جوهرها إلى تطوير منظومة الأداء المؤسسي الشاملة، ورفع مستوى كفاءة المتابعة الاستراتيجية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الخطط التنموية. وقد شهد الاجتماع مراجعة دقيقة ومفصلة لمعدلات تنفيذ الخطة الاستراتيجية الحالية، حيث تم تحليل نقاط القوة والضعف، ومناقشة التحديات التي واجهت الهيئة في الفترة الماضية، وذلك لضمان بناء الخطة الجديدة للفترة من 2026 إلى 2030 على أسس واقعية وعلمية تضمن الاستدامة والنمو الاقتصادي الشامل.

وقد أكد الرئيس التنفيذي للهيئة خلال كلمته على ضرورة إيجاد حالة من التكامل التام والانسجام بين الخطط التشغيلية اليومية والخطط الاستراتيجية بعيدة المدى. وأوضح أن الهدف ليس مجرد وضع خطط ورقية، بل ربط مستهدفات الهيئة بشكل عضوي ومباشر ببرنامج عمل الحكومة المصرية، والسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تتبناها الدولة، بالإضافة إلى مواءمتها مع استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

هذا الربط الاستراتيجي من شأنه أن يسهم بشكل فعال في رفع كفاءة الأداء العام، وتحسين جودة عملية اتخاذ القرار بناءً على معطيات دقيقة، مما يقلل من نسب الخطأ ويزيد من سرعة الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، ويجعل الهيئة أكثر قدرة على قيادة قاطرة الاستثمار في البلاد وجذب رؤوس الأموال الأجنبية بطريقة مدروسة. وفيما يتعلق بالخطوات التنفيذية القادمة، وجه السيد محمد عوض بسرعة الانتهاء من عمليات تحديث وصياغة الخطة الاستراتيجية الجديدة للفترة 2026-2030 وفق نهج تشاركي واسع، يشرك كافة القطاعات والإدارات المعنية، ويراعي الأولويات الوطنية التي حددتها الدولة في رؤيتها المستقبلية.

وشدد على أهمية تطوير منظومة مؤشرات الأداء لقياس النتائج والأثر الملموس على أرض الواقع، بدلاً من الاعتماد على مؤشرات كمية بسيطة. وتهدف هذه الرؤية إلى تحويل الهيئة إلى مؤسسة قائمة على النتائج، حيث يتم تقييم النجاح بناءً على القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وعدد فرص العمل المستحدثة، وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تم جذبها فعلياً، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.

كما أولى الاجتماع اهتماماً خاصاً بملف التحول الرقمي، حيث وجه الرئيس التنفيذي بضرورة إطلاق منظومة رقمية متكاملة تتضمن لوحات تحكم لحظية تتيح للمسؤولين متابعة مؤشرات الأداء في الوقت الفعلي. وأشار إلى أن هذه المنظومة لن تكون معزولة، بل سيتم ربطها بشكل كامل بالمنظومة القومية لمتابعة الاستراتيجيات الوطنية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

هذا الربط الرقمي يهدف إلى تعزيز الشفافية، وتسهيل تدفق المعلومات بين الجهات الحكومية المختلفة، وضمان وجود رقابة مستمرة ومحدثة على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، مما يساهم في القضاء على البيروقراطية وتسريع وتيرة العمل الإداري بما يخدم المستثمر في المقام الأول. وفي ختام الاجتماع، أشار عوض إلى أن تطوير منظومة التخطيط الاستراتيجي والمتابعة المؤسسية لا يعد مجرد إجراء إداري داخلي، بل هو محور رئيسي وأداة أساسية لدعم كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز قدرة الهيئة على جذب المزيد من الاستثمارات النوعية وتحسين بيئة الأعمال بشكل جذري.

وأكد أن هذه الجهود تصب جميعها في مصلحة توجهات الدولة المصرية نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، قادر على مواجهة الصدمات الخارجية وجذب رؤوس الأموال العالمية من خلال تقديم حوافز حقيقية وبيئة تشريعية وإجرائية مرنة وشفافة، مما يضع مصر في مكانة متقدمة على خارطة الاستثمار الدولية ويحقق التنمية المستدامة والرفاهية الاقتصادية لجميع المواطنين





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الاستثمار التخطيط الاستراتيجي التحول الرقمي الاقتصاد المصري بيئة الأعمال

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

بدء امتحانات الثانوية العامة “الفرصة الأولى ” لطلاب مدارس المتفوقين السبت|شوف جدولكتنطلق السبت القادم الموافق 16 مايو 2026 ، امتحانات الثانوية العامة 2026 “الفرصة الأولى ” لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

Read more »

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2026 الترم الثاني محافظة الفيوم48 ساعة فقط تفصلنا عن انطلاق امتحانات الترم الثاني 2026 لصفوف النقل، وفي السطور الآتية جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2026 الترم الثاني محافظة الفيوم.

Read more »

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2026 في الفيومأنهى تعليم الفيوم استعداداته لانطلاق امتحانات المرحلة الابتدائية الترم الثاني 2026، وفي السطور الآتية جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2026 الترم الثاني.

Read more »

الشروط وأسعار الاستمارات.. خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين 2026يتساءل الكثير عن خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين 2026، فقد اتاحت وزارة الداخلية ضمن رؤية رؤية مصر 2030، خدمة استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي

Read more »

National Investment & Free Zones President Discusses Plans for 2026-2030Mohamed Aboul Egai, President of the General Investment Authority (GIA), held a meeting with the Central Administration of Strategy at the GIA to review the progress of the current strategic plan and discuss the preparation of a new strategic plan for the period 2026-2030. This was done in response to the directives of Dr. Mohamed Firdaus, Minister of Investment and Foreign Trade, to strengthen the institutional performance and enhance strategic supervision.

Read more »

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2026 بالفيوم.. تنطلق غدًاساعات قليلة تفصلنا على امتحانات آخر العام 2026 وفي السطور الآتية تفاصيل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2026 بالفيوم والتي تنطلق غدا السبت - الوطن

Read more »