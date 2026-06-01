Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

الهيئة العامة للرعاية الصحية تعلن تنظيم مؤتمر علمي متخصص حول تشخيص وعلاج أمراض نقص المناعة الأولية

Healthcare News

الهيئة العامة للرعاية الصحية تعلن تنظيم مؤتمر علمي متخصص حول تشخيص وعلاج أمراض نقص المناعة الأولية
HealthcareConferenceMedical
📆6/1/2026 1:37 PM
📰ElBaladOfficial
14 sec. here / 289 min. at publisher
📊News: 1013% · Publisher: 59%

الهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلة في رئيس الإقليم بالهيئة الدكتور أيمن رخا، ومدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية الدكتور محمد جبريل، ومدير مجمع الإسماعيلية الطبي الدكتور أحمد عبد اللطيف، أعلنوا تنظيم مؤتمر علمي متخصص حول تشخيص وعلاج أمراض نقص المناعة الأولية، وذلك تحت شعار "التشخيص المبكر.. رعاية في وقتها"، وذلك في مجمع الإسماعيلية الطبي.

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية مؤتمرًا علميًا متخصصًا بعنوان "DETECT-IEI" تحت شعار "التشخيص المبكر.. رعاية في وقتها"، وذلك بمجمع الإسماعيلية الطبي، لمناقشة أحدث أساليب التشخيص المبكر والإدارة العلاجية لأمراض نقص المناعة الأولية، في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعليم الطبي المستمر ورفع كفاءة الكوادر الصحية.

انطلق المؤتمر بحضور الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة بالهيئة، والدكتور محمد جبريل، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، والدكتور أحمد عبد اللطيف، مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، وبمشاركة نخبة من كبار أساتذة وخبراء طب الأطفال والمناعة والأمراض النادرة

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ElBaladOfficial /  🏆 11. in EG

Healthcare Conference Medical Research Diagnosis Treatment Immunodeficiency Disease Expert Expertise Medical Expert Medical Expertise Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease Medical Conference Medical Research Medical Diagnosis Medical Treatment Medical Disease

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-01 16:38:28