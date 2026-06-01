الهيئة العامة للرعاية الصحية تعلن تنظيم مؤتمر علمي متخصص حول تشخيص وعلاج أمراض نقص المناعة الأولية

الهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلة في رئيس الإقليم بالهيئة الدكتور أيمن رخا، ومدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية الدكتور محمد جبريل، ومدير مجمع الإسماعيلية الطبي الدكتور أحمد عبد اللطيف، أعلنوا تنظيم مؤتمر علمي متخصص حول تشخيص وعلاج أمراض نقص المناعة الأولية، وذلك تحت شعار "التشخيص المبكر.. رعاية في وقتها"، وذلك في مجمع الإسماعيلية الطبي.

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية مؤتمرًا علميًا متخصصًا بعنوان "DETECT-IEI" تحت شعار "التشخيص المبكر.. رعاية في وقتها"، وذلك بمجمع الإسماعيلية الطبي، لمناقشة أحدث أساليب التشخيص المبكر والإدارة العلاجية لأمراض نقص المناعة الأولية، في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعليم الطبي المستمر ورفع كفاءة الكوادر الصحية.

انطلق المؤتمر بحضور الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة بالهيئة، والدكتور محمد جبريل، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، والدكتور أحمد عبد اللطيف، مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، وبمشاركة نخبة من كبار أساتذة وخبراء طب الأطفال والمناعة والأمراض النادرة

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