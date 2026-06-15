الهيئة البرلمانية للشعب الجمهوري توافق على مشروع موازنة الدولة الجديدة وتصفها بوثيقة التزام وطني

النائب طارق الطويل يؤكد أن الموازنة الجديدة تركز على التوازن المالي والانضباط مع الالتفات للبعد الاجتماعي، وتضمن توصيات حزبية بإعادة توجيه الإنفاق نحو مشاريع خدمية ذات عائد سريع وتحفيز القطاعين الصناعي والزراعي

أكد النائب طارق الطويل ، رئيس الهيئة البرلمانية ل حزب الشعب الجمهوري في مجلس النواب المصري ، موافقة الهيئة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد. ووصف هذه الموازنة بأنها ليست مجرد أرقام مالية وجداول مصروفات، بل هي "وثيقة التزام وطني" تترجم أولويات الدولة في مرحلة فارقة مليئة بالتحديات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الموازنة تعمل على محورين أساسيين هما التوازن والانضباط المالي، مع مراعاة البعد الاجتماعي والوفاء بالتزامات الدولة تجاه المواطنين. كما نوّه إلى أن موافقة الحزب كانت مشروطة بتقديم عدد من التوصيات التي تعبر عن التوجهات الحزبية، ومن بينها ضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الاستثماري بالتركيز على المشاريع ذات العائد السريع والمشاريع الخدمية المؤثرة على حياة المواطنين، بالإضافة إلى حوكمة متابعة تنفيذ الاتفاقات الدولية والمشروعات المشتركة لضمان سرعة تدفق التمويل.

وأضاف أن الحزب أوصى أيضًا بتفعيل حزم التسهيلات الضريبية والمحفزات للقطاعين الصناعي والزراعي، بهدف تشجيع العمل وزيادة الإنتاجية، وتقليل الحاجة للاستيراد. كما أكد أن الموافقة على الميزانية تُعتبر تفويضًا لاستكمال المسيرة القائمة، ومساندة للدولة لتتجاوز المرحلة الحالية





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