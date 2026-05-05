الهيئة التأديبية لنقابة الأطباء تشطب الدكتور ضياء العوضي بسبب نظام الطيبات

أصدرت الهيئة التأديبية لنقابة الأطباء قرارًا بشطب الدكتور ضياء العوضي بسبب انتهاكات في نظام الطيبات، بينما تدرس ألمانيا استخدام أموال جديدة من صندوق التعافي الأوروبي، وتدرس إسرائيل تصعيد الضربات على حزب الله.

أعلنت الهيئة التأديبية لنقابة الأطباء في مصر عن قرار شطب الدكتور ضياء العوضي من سجلات النقابة، وذلك بعد تحقيقات مطولة حول مزاعم فساد في نظام الطيبات ، وهو نظام يُستخدم في بعض المستشفيات الخاصة لتسهيل عمليات الدفع والخدمات الطبية.

وذكرت الهيئة في حيثيات القرار أن الدكتور العوضي قد انتهك عدة قواعد أخلاقية ومهنية، بما في ذلك سوء إدارة الأموال واستغلال منصبه لأغراض شخصية. وأضافت الهيئة أن هذا القرار يأتي في إطار التزامها بحماية سمعة المهنة الطبية وضمان تقديم خدمات طبية نزيهة وشفافة للمرضى. من جهة أخرى، كشفت مصادر حكومية عن خطة شاملة لإحياء منطقة وسط البلد بالقاهرة، حيث سيتم تحويلها إلى مركز للفنون والثقافة.

وأكد محافظ القاهرة أن الخطة تشمل إعادة تأهيل المباني التاريخية، وتطوير البنية التحتية، وتشجيع المشاريع الفنية والثقافية. وأشار المحافظ إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى جذب السياح والمستثمرين، وتعزيز مكانة القاهرة كعاصمة ثقافية في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز السياحة والاقتصاد الوطني. في السياق الأوروبي، حصلت ألمانيا على 4.6 مليار يورو إضافية من برنامج التمويل الذي أنشأه الاتحاد الأوروبي خلال أزمة كورونا.

وذكرت المفوضية الأوروبية أن هذه الأموال سيتم استخدامها لأغراض متعددة، منها دعم التنقل الكهربائي، وتجديد المباني، وأبحاث الهيدروجين، وتعزيز رقمنة الإدارة. وكان صندوق التعافي من كورونا قد أُنشئ عام 2021 لمواجهة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة. ويبلغ إجمالي ما يحق لألمانيا الحصول عليه من هذا الصندوق نحو 30 مليار يورو كمنح، وقد تم حتى الآن صرف 80 في المئة منها.

وترتبط هذه الأموال بتحقيق نتائج محددة، إذ لا تُصرف إلا بعد تنفيذ الأهداف المرحلية والمعايير المتفق عليها في خطط الإصلاح والاستثمار. ونظرًا لانتهاء البرنامج بنهاية العام، يتعين على الدول الأعضاء استكمال جميع الأهداف المتبقية بحلول 31 أغسطس المقبل، وتقديم طلبات الحصول على الأموال حتى نهاية سبتمبر المقبل. في الوقت نفسه، أفادت مصادر أمنية بأن إسرائيل تدرس تصعيد الضربات على حزب الله في لبنان حال انهيار الهدنة مع إيران.

وذكرت قناة سي إن إن أن هذا التصعيد قد يشمل ضربات جوية مكثفة على مواقع حزب الله في جنوب لبنان، بالإضافة إلى تعزيز وجود عسكري في المنطقة. وتأتي هذه التطورات في ظل التوتر المتزايد بين إسرائيل وإيران، خاصة بعد الهجمات الأخيرة التي استهدفت مواقع إسرائيلية في سوريا. وأشار محللون إلى أن أي تصعيد قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني في المنطقة، ويؤثر سلبًا على الاستقرار الإقليمي





