الهيئة العامة للرعاية الصحية تواصل جهودها لتوفير الرعاية الصحية الشاملة خلال شم النسيم وأعياد الربيع

تنفذ الهيئة العامة للرعاية الصحية خطة مكثفة لتوفير خدمات طبية آمنة ومتكاملة للمواطنين خلال احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع، مع رفع درجة الاستعداد في جميع المنشآت الصحية ونشر فرق طبية في أماكن التجمعات، والتأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات، وتفعيل غرف الطوارئ، وتوعية المواطنين بالإرشادات الصحية.

تواصل الهيئة العامة للرعاية الصحية تنفيذ خطتها الشاملة لتقديم خدمات الرعاية الطبية للمواطنين خلال احتفالات شم النسيم و أعياد الربيع ، وذلك في إطار حرصها على ضمان توفير رعاية صحية آمنة ومتكاملة للمواطنين في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل طوال فترة الاحتفالات.

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، على استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة في المحافظات، مع نشر فرق طبية مكثفة في مناطق التجمعات العامة، بما في ذلك الحدائق والمتنزهات والنوادي والشواطئ، ابتداءً من الساعات الأولى للاحتفالات. يهدف هذا الانتشار الطبي المكثف إلى تعزيز التواجد الصحي، وضمان سلامة المواطنين، وتقديم الإرشادات الصحية اللازمة، مما يتيح للجميع الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية في بيئة آمنة وصحية. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على توافر مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، بما في ذلك المحاليل والأمصال واللقاحات، مع ضمان جاهزية بنوك الدم ومشتقاته، ومراجعة شاملة لكفاءة جميع الأجهزة الطبية وغير الطبية ومصادر الطاقة، وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية بأعلى مستويات الجودة في جميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة. وأضاف الدكتور السبكي أن غرف الأزمات والطوارئ في الهيئة وفروعها ومنشآتها في محافظات التأمين الصحي الشامل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان) في حالة انعقاد دائم على مدار الساعة، وذلك لمتابعة جميع المستجدات لحظة بلحظة من خلال الربط الإلكتروني عبر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو أحداث طارئة قد تحدث. كما تم التأكيد على تشغيل مراكز السموم بكامل طاقتها وتجهيزها بأحدث الأجهزة والمختبرات، لتوفير الاستجابة السريعة لحالات التسمم الغذائي المحتملة، خاصة في ظل الإقبال على تناول الأطعمة التقليدية مثل الفسيخ والرنجة خلال احتفالات شم النسيم. في سياق متصل، شددت الهيئة على أهمية نشر رسائل التوعية الصحية عبر منصاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، لتثقيف المواطنين حول الممارسات الصحية الآمنة عند تناول الأسماك المملحة، والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بهذه الأطعمة خلال شم النسيم، بهدف الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين. هذه الجهود تأتي في إطار التزام الهيئة بتوفير بيئة صحية آمنة ومستدامة لجميع المواطنين خلال الاحتفالات، مع التركيز على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية لضمان الصحة والسلامة العامة. تتضمن خطة الهيئة العامة للرعاية الصحية أيضًا تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، لضمان توفير الدعم اللازم وتقديم الرعاية الصحية الشاملة. يتمثل هذا التعاون في تبادل المعلومات والخبرات، وتنسيق الجهود لضمان الاستجابة السريعة والفعالة لأي طارئ صحي. بالإضافة إلى ذلك، تواصل الهيئة تقييم أدائها بشكل مستمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. يشمل ذلك تحديث البروتوكولات والإجراءات، وتدريب الكوادر الطبية، وتوفير التجهيزات والمعدات اللازمة. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز قدرة الهيئة على الاستجابة للتحديات الصحية، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. كما تولي الهيئة اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين في القطاع الصحي، وذلك من خلال توفير التدريب المستمر، وتوفير المعدات والوسائل الوقائية اللازمة، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية. يهدف هذا إلى الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في القطاع الصحي، وتمكينهم من تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين





