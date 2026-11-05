الهيئة العامة للرعاية الصحية تطلق مشروعا مع مورفيلدز وروح لتطوير عيون بورسعيد

الهيئة العامة للرعاية الصحية توقع شراكة مع مستشفى مورفيلدز وشركة روح مصر لتطوير خدمات طب وجراحة العيون في بورسعيد وأسوان وتحديث البنية التحتية الطبية.

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية رسمياً عن إطلاق مشروع "التميز في مراكز طب وجراحة العيون"، الذي يُعد مبادرة استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع المستوى الطبي والخدمي في هذا التخصص الدقيق. يأتي هذا الإطلاق في إطار شراكة ثلاثية دقيقة تجمع بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ، و مستشفى مورفيلدز للعيون البريطاني العريق، وشركة روح مصر الرائدة في قطاع الأدوية والتقنيات الطبية. يستهدف المشروع تطوير نموذج متكامل ومستدام للتميز، يضمن تقديم أعلى معايير الرعاية الصحية العالمية داخل منشآت الهيئة، مع التركيز على تحسين المخرجات الإكلينيكية ورفع كفاءة التشخيص والعلاج للمرضى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

تدشين عيادة افتراضية وتبادل الخبرات العالمية

تبدأ المرحلة الأولى من التطبيق الفعلي للمشروع في مستشفى رمد بورسعيد بمحافظة بورسعيد، والتي تعمل كأول مركز للتميز في طب وجراحة العيون مدعوم بالخبرات الإنجليزية، تليها مستشفى الرمد التخصصي التابعة للهيئة في محافظة أسوان. يُعد هذا التوزيع الجغرافي خطوة استراتيجية لتعزيز الخدمات التخصصية في مناطق حيوية، وتكامل الإمكانات الطبية والتكنولوجية بين المركزين. يتضمن الجانب التقني من التعاون تدشين عيادة افتراضية متخصصة داخل مستشفى رمد بورسعيد، بالتعاون المباشر مع خبراء واستشاريي مستشفى مورفيلدز. تتيح هذه العيادة فرصاً نادرة لتبادل الخبرات الطبية بشكل لحظي، ومناقشة الحالات الإكلينيكية المعقدة، وتوفير الاستشارات الطبية المتخصصة التي تستفيد من أكثر من 200 عام من الخبرة الراسخة في المملكة المتحدة. كما توفر العيادة الرأي الطبي الثاني للحالات الدقيقة التي تتطلب تقييماً متخصصاً، مما يعزز التواصل العلمي بين أطباء الهيئة وخبراء مورفيلدز دون الحاجة لنقل المرضى خارج البلاد.

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برامج تدريبية مكثفة وتحديث المهارات السريرية

يرتكز نجاح المشروع على محور رئيسي يتمثل في تعزيز القدرات البشرية والكفاءات الطبية المحلية من خلال برامج تدريبية متخصصة وورش عمل متطورة. يهدف هذا الجانب من التعاون إلى تمكين الأطباء والفرق الطبية والإدارية من اكتساب المعارف والمهارات الحديثة، ونقل أحدث البروتوكولات والممارسات العالمية في مجالات طب وجراحة العيون. تشمل فرص التطوير المهني إتاحة سفر وبعثات تدريبية خارجية لأطباء الهيئة إلى مستشفى مورفيلدز، مما يتيح لهم التعلم المباشر من الخبرات العالمية، والاطلاع عن كثب على أحدث الممارسات الإكلينيكية والتشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، تشمل برامج التعاون سلسلة من المنتديات والندوات العلمية الافتراضية الموجهة للأطباء ومديري المستشفيات والفرق الإدارية. تغطي هذه الندوات موضوعات دقيقة ومتقدمة مثل حقن الشبكية، والخطوات الجراحية للعمليات التداخلية، وإدارة غرف العمليات، والجودة والحوكمة الإكلينيكية، وبروتوكولات مكافحة العدوى. كما تركز الندوات على تطوير رحلة المريض ومناقشة الحالات السريرية المتخصصة في أمراض الشبكية، مما يدعم التطوير المستمر للمهارات الطبية والإدارية ويعزز بيئة العمل داخل المنشآت الصحية.

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استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن السكري

في خطوة مستقبلية طموحة، تستهدف الهيئة وشركاؤها التوسع في برامج الفحص المبكر للكشف عن اعتلال شبكية العين لدى مرضى السكري، مع تركيز خاص على إقليمي الصعيد والقناة. تهدف هذه المبادرة إلى تطوير آليات دقيقة للفحص والتشخيص المبكر، والاستفادة من الحلول التكنولوجية المتقدمة بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي وكاميرات تصوير الشبكية الحديثة. يستهدف التعاون اكتشاف مضاعفات مرض السكري على العين في مراحلها الأولى، وتسريع عملية إحالة الحالات إلى التدخل الطبي المناسب، والحد من تطور المضاعفات التي قد تؤثر على الإبصار أو تؤدي إلى فقدانه نهائياً. يتم تحقيق ذلك من خلال تطوير مسارات متكاملة للفحص والإحالة الإلكترونية والمتابعة، وربط الحالات بالخدمات الطبية التخصصية وفقاً للاحتياجات الطبية لكل مريض. يهدف هذا النهج إلى تحسين النتائج الصحية الشاملة وجودة حياة المرضى، وضمان وصول الرعاية الوقائية والعلاجية لمن هم في أمس الحاجة إليها.

تكامل القطاع الحكومي مع الشراكات الدولية

تجسد هذه الشراكة نموذجاً متقدماً لتكامل الجهود بين القطاع الصحي الحكومي والقطاع الخاص والخبرات الطبية العالمية وشركاء التكنولوجيا. تقود الهيئة العامة للرعاية الصحية إدارة وتطبيق النموذج داخل شبكة منشآتها، وتعمل على ضمان تكامله مع منظومة تقديم الخدمات الصحية الوطنية. تسهم مستشفى مورفيلدز للعيون بخبراتها الطبية والتخصصية في نقل المعرفة وأفضل الممارسات العالمية، ودعم برامج التدريب والاستشارات الطبية. تدعم شركة روح مصر جهود التعاون من خلال المساهمة في الحلول المبتكرة والمبادرات المرتبطة بتطوير خدمات الرعاية الصحية، ودعم برامج الفحص المبكر والتحول الرقمي. تهدف هذه الجهود المشتركة إلى تحقيق أثر مستدام في جودة الخدمات الصحية، والارتقاء المستمر بتجربة المرضى بدءاً من الوصول إلى الخدمة والتشخيص، مروراً بالعلاج والمتابعة. يعكس المشروع توجه الهيئة نحو تعزيز الشراكات الدولية والاستفادة من الخبرات الطبية العالمية، وتوظيف الحلول الرقمية والتكنولوجيا الحديثة لتوفير رعاية صحية متكاملة وفعالة للمواطنين.