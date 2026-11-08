الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن إجراءات جديدة بمحطة رمسيس

الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنظم حركة المواطنين حول محطة رمسيس استعدادًا لتوسعة كوبري 6 أكتوبر في 2026 بتفعيل مسارات بديلة.

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء تطبيق مجموعة من الإجراءات التنظيمية الصارمة لمراقبة حركة الدخول والخروج عبر محطة مصر في العاصمة القاهرة، وذلك تزامنًا مع انطلاق الأعمال الإنشائية الكبرى لتطوير وتوسعة كوبري 6 أكتوبر الواقع بمنطقة رمسيس. يأتي هذا القرار الاستباقي من قبل الهيئة بهدف ضمان سير العمليات الإنشائية بسلاسة absolute مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن والسلامة للمواطنين المستفيدين من خدمات النقل خلال فترة التنفيذ المطولة.

التوقيت المحدد للإجراءات التنظيمية

حدد مسؤولو الهيئة القومية لسكك حديد مصر تاريخا دقيقا لبدء سريان هذه الإجراءات الجديدة، حيث ستطبق القيود على حركة الجمهور اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر 2026. يصادف هذا التاريخ بداية المرحلة الحرجة من الأعمال الإنشائية التي تتطلب إغلاق بعض المداخل التقليدية، مما يستدعي إعادة توجيه ملايين المسافرين يوميًا عبر مسارات بديلة مدروسة بعناية لتجنب أي اختناقات مرورية أو زحام قد يعرض سلامة الركاب للخطر.

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المسارات الجديدة المسموح بها

تشمل الإجراءات المعلنة حصر دخول جمهور المواطنين حصريًا من خلال الأبواب المخصصة للمشاة التي تقع في الجهة المقابلة لمطلع كوبري الليمون الواقع بميدان رمسيس. بالإضافة إلى هذا المدخل الرئيسي، سمحت الهيئة باستخدام الجهة المقابلة لامتداد شارع شبرا وموقف أحمد حلمي كمدخلات ثانوية معتمدة، مما يوفر خيارات متعددة للمسافرين القادمين من مناطق مختلفة في العاصمة لضمان سهولة الوصول إلى منصة الانتظار.

استقرار حركة مترو الشهداء

أكدت الهيئة في بيانه أن حركة دخول وخروج الجمهور من وإلى محطة مترو الشهداء ستستمر بشكل طبيعي وكامل دون أي تأثر أو تعطيل ناجم عن الأعمال الإنشائية الجارية في محيط ساحة المحطة الرئيسية. يهدف هذا العزل الوظيفي بين حركة المترو والمحطة الرئيسية إلى فصل تدفقات الركاب، مما يسمح لمستخدمي نقل الأنفاق باستكمال رحلاتهم المعتادة دون الحاجة للالتزام بالإجراءات الجديدة المفروضة على مستخدمين القطار التقليدي.

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تسهيل الحركة للفئات الخاصة

عبر عن اهتمام الهيئة البالغ بتيسير الحركة على فئات المواطنين الأكثر حاجة، لا سيما كبار السن وذوي الهمم، حيث تم تكثيف مرور السيارات الكهربائية والكراسي المتحركة داخل منطقة المحطة. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف العبء الجسدي عنهم أثناء التنقل بين المداخل الجديدة ومنصات الصعود، مما يعكس استراتيجية شاملة تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة لجميع شرائح المجتمع المستفيد من خدمات الهيئة.

الأهداف والالتزامات المطلوبة

تؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن الإجراءات المقررة خلال فترة تنفيذ الأعمال الهندسية والإنشائية تهدف بشكل أساسي إلى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتجنب التكدس الحاصل بمحيط المحطة. وهيب الهيئة بالسادة المواطنين تفهم تلك الاجراءات والالتزام بالتعليمات والإرشادات المنظمة لحركة الدخول والخروج من المسارات المحددة والبعد التام عن مناطق العمل بما يسهم في تسهيل وانتظام حركة السفر عبر المحطة خلال فترة تنفيذ الأعمال.