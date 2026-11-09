الهيئة العربية للتصنيع تبحث تعزيز الشراكة الصناعية مع بنين

بحثت الهيئة العربية للتصنيع مع الوفد البنيني سبل توسيع التعاون الصناعي والاستثماري في الصناعات الدفاعية والمدنية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في أفريقيا.

بحثت الهيئة العربية للتصنيع سبل تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري مع جمهورية بنين في إطار التوجهات المصرية لتوسيع الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع للسيد جيلداس أجونكان الوزير المنتدب لدى رئيس الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني بجمهورية بنين والوفد المرافق له.

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آليات التعاون في الصناعات الدفاعية

تناول اللقاء الأولي آليات تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية والمدنية إلى جانب دراسة فرص المشاركة الفاعلة في تنفيذ المشروعات التنموية المخطط لها في أراضي جمهورية بنين.

وشدد الجانب المصري على أهمية توظيف القدرات التكنولوجية والإنتاجية المتطورة التي تمتلكها الهيئة العربية للتصنيع لتلبية الاحتياجات المتنوعة للسوق البنيني من المنتجات الصناعية المختلفة ذات الجودة العالية.

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تحديد مجالات الشراكة المستقبلية

تم تحديد مجالات التعاون المقترحة وفرص إقامة شراكات استراتيجية في عدد من الأنشطة التصنيعية ذات الاهتمام المشترك بين مصر وبنين مما يعزز من تبادل الخبرات الفنية والهندسية بين الطرفين.

واستعرض الوفد البنيني الإمكانيات الصناعية المتاحة لديهم والرغبات القوية في الاستفادة من المرافق الإنتاجية الواسعة للهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشاريع تنموية ذات مردود اقتصادي واجتماعي مرتفع.

توجيهات الرئيس السيسي للتكامل الأفريقي

أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية تعزيز أواصر التعاون مع دول القارة الأفريقية انطلاقاً من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح آفاق جديدة للتكامل والشراكة مع الدول الأفريقية في المجالات الصناعية.

واختص بالذكر العمل الدؤوب على توسيع نطاق التبادل التجاري وفتح منافذ تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية داخل الأسواق الأفريقية مما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المصري نحو آفاق أرحب.

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دور الهيئة في دعم خطط التنمية البنينية

أشار اللواء محمد عبد الفتاح أبوبكر إلى اهتمام الهيئة بالمشاركة المباشرة في المشروعات التنموية بجمهورية بنين وتوظيف إمكانياتها الصناعية والتكنولوجية لدعم خطط التنمية المحلية لتحقيق المصالح المشتركة.

من جانبه أعرب جيلداس أجونكان عن اعتزازه بزيارة الهيئة العربية للتصنيع مشيداً بالإمكانيات الصناعية والتكنولوجية التي تمتلكها والنتائج الإيجابية التي عكستها المباحثات وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون.

زيارة معرض المنتجات واستكشاف الفرص

تضمنت الزيارة تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع للتعرف على أبرز المنتجات والإمكانات التصنيعية المتاحة واستكشاف المجالات التي يمكن أن تشكل قاعدة لانطلاق شراكات مستقبلية ناجحة.

شدد الوزير البنيني على أهمية الانتقال بالعلاقات الثنائية إلى مرحلة أوسع من الشراكات العملية خاصة في مجالات الصناعات الدفاعية والمدنية بما يدعم احتياجات بلاده ويفتح مجالات جديدة للتعاون.