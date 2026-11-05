الهيئة العامة للسكة الحديد: جداول تشغيل قطارات أسوان وأسيوط والقاهرة

الهيئة العامة للسكة الحديد تعلن الجداول الكاملة لتشغيل خط أسوان وأسيوط والقاهرة، مع تفاصيل دقيقة لوقت انطلاق ووصول القطارات المكيفة والـ VIP لخدمة المواطنين.

أعلنت الهيئة العامة للسكة الحديد عن نشر الجدول التشغيلي الكامل لخطوط قطارات أسوان وأسيوط والقاهرة، بهدف تسهيل حركة تنقل المواطنين وتوفير وسائل مواصلات منتظمة ومريحة. تأتي هذه الخطوة لربط محافظات الصعيد ب القاهرة الكبرى والإسكندرية وبورسعيد، مع ضمان تلبية كافة احتياجات الركاب عبر أسطول متنوع يشمل قطارات تالجو، VIP، نوم، مكيفة، وتهوية ديناميكية.

تفاصيل انطلاق القطارات الصباحية والظهيرة

تبدأ حركة التشغيل من القاهرة نحو الجنوب عبر قطارات متعددة الأنواع، حيث يقوم قطار 1010 من الثالثة المكيفة بالإقلاع الساعة 00:05 من القاهرة، ليصل إلى أسيوط الساعة 05:30 صباحاً بعد توقفات في صعيد مصر والجيزة وبني سويف والمنيا. كما يرحل قطار 1902 الأسباني المطور الساعة 00:20 من القاهرة ليصل أسيوط الساعة 05:00 صباحاً، مع ملاحظة أن مسيره يبدأ من الإسكندرية الساعة 20:10.

Also read في 3 ساعات فقط.. كيف تستخرج بطاقة رقم قومي من السجل المدني؟

ويسير قطار 3006 من الثالثة المكيفة الساعة 00:50 من القاهرة ليصل أسيوط الساعة 05:00 صباحاً، بينما ينطلق قطار 934 الأسباني المطور الساعة 01:10 ليصل أسيوط الساعة 06:15 صباحاً بعد بدء مسيره من الإسكندرية الساعة 22:15. ويتضمن الجدول أيضاً قطار 3502 من الثالثة المكيفة الذي يرحل الساعة 01:30 من القاهرة ليصل أسيوط الساعة 07:30 صباحاً بعد توقفات متعددة في محطات بني سويف والواسطى وببا والفشن ومغاغة ومطاي وسمالوط وأبو قرقاص وملوى ودير مواس وديروط والقوصية ومنفلوط.

وتستمر الحركة مع قطار 974 ذي التهوية الديناميكية الذي يرحل الساعة 05:20 من القاهرة ليصل أسيوط الساعة 12:30 ظهراً، ويتوقف في قطوري وشمنت. كما ينطلق قطار 1006 من التهوية الديناميكية الساعة 06:00 من القاهرة ليصل أسيوط الساعة 11:20 صباحاً، بينما يرحل قطار 930 من الثانية الفاخرة الساعة 06:30 ليصل أسيوط الساعة 11:35 صباحاً.

Advertisement

قطارات VIP والمسائية لخدمة الركاب

تقدم الهيئة خدمات متميزة عبر قطارات VIP، حيث يرحل قطار 936 VIP الساعة 07:15 من القاهرة ليصل المنيا الساعة 11:00 صباحاً، مع قيام من طنطا الساعة 05:40. ويسير قطار 980 VIP الساعة 08:00 من القاهرة ليصل أسيوط الساعة 13:10 ظهراً بعد توقفات في الجيزة والواسطى وبني سويف ومغاغة والمنيا. كما يرحل قطار 3008 من الثالثة المكيفة الساعة 08:40 ليصل أسيوط الساعة 14:10 ظهراً بعد بدء مسيره من الإسكندرية الساعة 05:45.

وتتوفر خيارات متنوعة للركاب عبر قطار 142 من التهوية الذي يرحل الساعة 08:50 من القاهرة ليصل الفيوم الساعة 12:10 ظهراً بعد توقفات في الحوامدية والبدرشين والمزغونة والعياط وكفر عمار والواسطى. ويخدم قطار 80 من التهوية المسافرين الذين يرحلون الساعة 09:00 من القاهرة ليصلوا أسيوط الساعة 16:25 عصراً، مع توقفات طويلة في أبوالوقف ودماريس وبرديس وإبوشوشة والشراونة والمحاميد والرديسية والرمادي.

وتنطلق قطارات أخرى مثل 1004 من الثالثة المكيفة الساعة 09:30 ليصل أسيوط الساعة 14:40 ظهراً، بينما يرحل قطار 2010 VIP الساعة 10:00 ليصل أسيوط الساعة 14:55 ظهراً بعد توقفات في الجيزة والمنيا. ويتضمن الجدول قطار 158 من التهوية الذي يرحل الساعة 10:35 من القاهرة ليصل أسيوط الساعة 16:50 عصراً، مع ملاحظة أن مسيره يبدأ من الإسكندرية الساعة 07:25.

خيارات المساء والليل للقطارات المتجهة جنوبا

يستمر تشغيل الخطوط خلال المساء والليل عبر قطارات مثل 160 من الثالثة المكيفة الذي يرحل الساعة 12:15 من القاهرة ليصل أسيوط الساعة 18:50 بعد توقفات في الجيزة والواسطى وبني سويف والفشن ومغاغة وبني مزار والمنيا وملوى وديروط ومنفلوط. ويسير قطار 998 من فرنساوي المطور الساعة 13:00 من القاهرة ليصل أسيوط الساعة 18:35 بعد توقفات في الجيزة وبني سويف ومغاغة والمنيا وملوى.

Advertisement

وينطلق قطار 186 من الثالثة المكيفة الساعة 13:30 من القاهرة ليصل أسيوط الساعة 19:45، مع ملاحظة أن مسيره يبدأ من بورسعيد الساعة 08:30. كما يرحل قطار 986 الأسباني المطور الساعة 14:00 من القاهرة ليصل أسيوط الساعة 19:25 بعد توقفات في الجيزة وبني سويف ومغاغة والمنيا وملوى. ويختتم الجدول بقطار 162 من التهوية الذي يرحل الساعة 14:15 من القاهرة ليصل أسيوط الساعة 21:35 بعد توقفات في الجيزة وبني سويف ومغاغة والمنيا وملوى والقوصية والرقة واللقة.