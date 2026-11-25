تستضيف الهيئة العامة للرعاية الصحية ملتقماً علمياً كبيراً يجمع خبراء الصحة لمناقشة المسؤولية الطبية، وأحدث تقنيات جراحة المخ والأعصاب، وتحديات رعاية مرضى السكري والعيون.

عقدت الهيئة العامة للرعاية الصحية ، برئاسة الدكتور أحمد السبكي ، سلسلة من الجلسات العلمية والموائد المستديرة المتخصصة في إطار الملتقى السنوي الذي يقام تحت رعاية وتشريف الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء. واستهدفت الفعاليات تعزيز جودة الخدمات الصحية من خلال مناقشة قضايا محورية تتعلق بالسلامة المهنية للممارسين الصحيين، وتطوير البروتوكولات العلاجية للأمراض المعقدة، والتعاون مع شركاء استراتيجيين من القطاع الخاص لتقديم حلول مبتكرة للرعاية الصحية الشاملة.

محاور المسؤولية الطبية وسلامة المرضى

استضافت الجلسة الافتتاحية موضوع "المسؤولية الطبية: من الشكوى إلى الحكم.. حماية المريض وأمان مقدم الخدمة"، والتي ناقشت بعمق الفروقات الجوهرية بين المضاعفات الطبية الطبيعية، والخطأ الطبي، والجريمة الجنائية. وعرضت الجلسة محاكاة عملية لرحلة حالة طبية تبدأ من غرفة العمليات وتمتد حتى قاعة المحكمة، بهدف ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة المنضطة التي تحمي حقوق المرضى في آن واحد مع ضمان الأمان المهني للأطباء ومقدمي الخدمة.

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شارك في هذه الجلسة نخبة من الشخصيات الرسمية والطبية البارزة، تضمنهم الدكتور سيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ المصري، والأستاذ الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية. كما استعرض الدكتور حسين خالد، رئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، أطر القانون والأخلاقيات التي تحكم الممارسة الطبية الحديثة.

وأدار الجلسة الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام الأمانة الفنية للمدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، في حين ساهم الدكتور هشام عبد الحميد فرج، رئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق، والدكتور محمود الشحات، رئيس الإدارة المركزية للمراجعة الداخلية والحوكمة بالهيئة، والأستاذ محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالهيئة، في إثراء النقاش بالجوانب القانونية والإدارية الدقيقة.

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تطورات جراحة المخ والأعصاب والتكنولوجيا

تناولت جلسة علمية متخصصة "التطورات في التصوير الطبي لجراحات المخ والأعصاب: التكامل بين التقنيات الوظيفية والتركيبية" أحدث الابتكارات التكنولوجية التي تعزز دقة الجراحات المعقدة. وقد شارك في النقاش نخبة من أساتذة وخبراء جراحات المخ والأعصاب والتصوير الطبي، الذين استعرضوا كيف يساهم دمج التقنيات الحديثة في تحسين نتائج العمليات الجراحية وتقليل المخاطر المرتبطة بتداخلات الدماغ والعمود الفقري.

وتضمنت قائمة المشاركين الأستاذ الدكتور أشرف حيدر، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور أحمد فؤاد، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة مصر والعلوم والتكنولوجيا. كما شارك الأستاذ الدكتور حمدي النبوي، أستاذ جراحة المخ والاعصاب والعمود الفقري والمشرف العام على أقسام الجراحة، وعضو المجلس الاستشاري الطبي بالهيئة، في تقديم رؤى متخصصة حول التطبيقات السريرية لهذه التقنيات.

وقد انضم إلى النقاش الدكتور عبد الحفيظ شهاب الدين، أستاذ جراحة المخ والأعصاب وعضو اللجان التخصصية للأدلة الإرشادية للمجلس الصحي المصري، والدكتور حازم القاهرة، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة القاهرة، والدكتور حسام النعماني، استاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية الطب جامعة المنوفية. وأدار هذه الجلسة المتخصصة الدكتور محمد السنافيري، رئيس الإدارة المركزية لدعم الخدمات الإكلينيكية بالهيئة.

التعاون الدولي ورعاية الكوارث والأمراض المزمنة

شهد اليوم أيضًا جلسة منظمة الصحة العالمية بعنوان "من بناء القدرات إلى تعزيز المرونة: مسار قابل للقياس للاستعداد السريري والإداري ومواجهة الكوارث". وقد أدارت الجلسة الدكتورة هبة عويضة، رئيس أكاديمية التدريب بهيئة الرعاية الصحية، بمشاركة الدكتور حامد راغبي، المستشار الإقليمي لرعاية المستشفيات وإدارتها بمنظمة الصحة العالمية - المكتب الإقليمي لشرق المتوسط. كما شارك الدكتور جاسر جاد الكريم، منسق النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية في مصر، لبحث سبل تعزيز البنية التحتية الصحية在面对突发事件.

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بالإضافة إلى ذلك، ركزت جلسات أخرى على "سلاح جديد في الرعاية التلطيفية" بالتعاون مع الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات، بمشاركة نقيب أطباء مصر والأستاذ الدكتور أسامة عبد الحي، وأيضًا جلسة حول "دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم إتاحة التغطية الصحية الشاملة". على صعيد الموائد المستديرة، ناقشت مائدة "من التحديات إلى الحلول: إعادة تعريف رعاية مرضى السكري من خلال الابتكار في الأنسولين" بالتعاون مع شركة نوفو نورديسك، أحدث التطورات في علاج مرض السكري.

كما استعرضت مائدة "رؤية ما وراء المرض: تطوير رعاية الشبكية وطب العيون" بالتعاون مع شركة روش للأدوية، تطور الرعاية المقدمة لمرضى العيون. وأدار هذه المائدة الأستاذ الدكتور أحمد عثمان، بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجالات طب العيون والأمراض المزمنة، بما يضمن استدامة تقديم رعاية صحية متكاملة وعالية الجودة لجميع الفئات المستهدفة.