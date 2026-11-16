الهيئة العامة للرعاية الصحية تواصل مبادرة يوم المواطن بجنوب سيناء

استمرار فعاليات مبادرة يوم المواطن في جنوب سيناء تحت إشراف الدكتور أحمد السبكي لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق رضا المواطنين

أعلن الدكتور أحمد السبكي ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ، عن استمرار فعاليات مبادرة "يوم للمواطن" في محافظة جنوب سيناء ، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر بين الجهة الإدارية والمجتمع المحلي. وتأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية شاملة لاستلام آراء المواطنين ومقترحاتهم حول الخدمات الصحية المقدمة، بهدف تحسين جودة الرعاية الطبية بشكل مستمر.

شهدت فعاليات المبادرة حضوراَ لافتاً للواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بالإضافة إلى الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. كما شارك في اللقاء الدكتور محمد عبدالهادي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومشايخ القبائل، وقادة الهيئتين، وعدد من منتفعي المنظومة الصحية، مما يعكس التأكيد على الشراكة المجتمعية.

Also read الكاميرات والإشارات وغرف التحكم.. مكونات منظومة النقل الذكية

آليات تطوير المنظومة الصحية في جنوب سيناء

أكد الدكتور أحمد السبكي أن قرار إدراج جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يعكس اهتماماَ كبيراَ من الدولة بأهالي المنطقة. وأوضح أن هذا القرار يهدف إلى توفير خدمات صحية متكاملة لجميع المواطنين، مشيراً إلى أن المنظومة أحدثت بالفعل نقلة كبيرة في مستوى الخدمات الطبية المقدمة داخل المحافظة. ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاحات جديدة في مدينتي نويبع ودهب، إضافة إلى افتتاح عدد من مراكز ووحدات طب الأسرة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهدف الأساسي من مبادرة "يوم للمواطن" هو الاستماع المباشر لآراء المواطنين ومقترحاتهم، واستعراض ما تم إنجازه من جهود وما يمكن تحقيقه مستقبلاً. مؤكداً أن المبادرة تمثل بداية لحوار مستمر مع المجتمع، وأن ما يتم الاتفاق عليه يرتبط بخطط زمنية واضحة وآليات للمتابعة، سيتم عرض نتائجها أسبوعياً عبر الصفحة الرسمية للمحافظة لضمان الشفافية والمشاركة الفعالة.

Advertisement

رؤية المحافظة للخدمات الطبية المتطورة

من جانبه، شدد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين في القطاع الصحي، باعتباره من أكثر القطاعات ارتباطاً بحياة الأفراد. وأوضح أن تنظيم "يوم للمواطن" يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية، ويهدف إلى التعرف على مطالبهم واحتياجاتهم لتعزيز التنسيق مع هيئة الرعاية الصحية وأعضاء البرلمان. وثمن المحافظ التكامل في الجهود بين المحافظة والهيئة، مشيداً بدور مستشفى نويبع في دعم التعامل مع الأزمات وتوفير الرعاية لأهالي المدينة والمناطق المحيطة.

وتضمنت الفعاليات عرضاً تقديمياً قدمه الدكتور محمد عبدالهادي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، استعرض من خلاله تطور الخدمات الصحية بالمنطقة. وأشار إلى أن منظومة الرعاية الصحية بجنوب سيناء تضم 27 منشأة صحية موزعة على 9 مدن، تشمل 5 مستشفيات و7 مراكز لطب الأسرة و15 وحدة لطب الأسرة. وقد قدمت هذه المنشآت نحو 6 ملايين خدمة صحية حتى أكتوبر 2026، مع تحقيق نسبة رضا للمنتفعين بلغت 98.3%.

كما أظهرت البيانات أن 100% من المستشفيات حصلت على الاعتماد، مما يعكس التزاماً عالياَ بمعايير الجودة. ولفت المدير إلى التوسع النوعي في الخدمات الطبية التخصصية، بما في ذلك علاج الأورام وطب الأعماق وزراعة القوقعة وقسطرة القلب للأطفال وجراحات القلب المفتوح، بالإضافة إلى إصلاح تشوهات العمود الفقري، مما يسهم في توفير رعاية متكاملة وأقرب لمعايير المراكز الطبية المتقدمة.

وخلال الفعاليات، تم عرض فيديوهات توثق تجارب المنتفعين مع الخدمات الصحية، والتي أظهرت تحسناً واضحاً في جودة الرعاية وتيسير الحصول على العلاجات التخصصية. وشملت الخدمات المستعرضة قسطرة القلب، وجراحات الأطفال، وعلاج الأورام، والحقن الكيماوي، ومتابعة مرضى السكري وتوفير الأنسولين، بجانب خدمات العلاج الطبيعي والأمراض المزمنة والأسنان، وخدمات طب الأسرة، مما يؤكد شمولية المنظومة الصحية الحالية.