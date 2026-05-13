الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تعقد الاجتماع الأول للجنة المصرية الرئيسية لدستور الأغذية 'Codex' لعام 2026

في الاجتماع، تم استعراض مقترح الحدث الجانبي لاجتماع لجنة الملوثات 'CCCF19' بهدف ضمان حضور مصري قوي في المحافل الدولية، بالإضافة إلى بحث قضايا منتجات الأغذية المصرية وتوافقها مع أعلى المعايير الدولية. أيضًا، تم استعراض المقترح الخاص بنظام 'NOVA SYSTEM' المعني بتصنيف الأغذية والمشروبات وفقًا لدرجة وطبيعة المعالجة الصناعية. شارك في الاجتماع ممثلي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ووزارة البيئة لدعم جهود تطوير منظومة سلامة الغذاء وتعزيز جودة المنتجات الغذائية المصرية. تم استعراض التقارير المتعلقة بالدورات الـ29 للجنة الزيوت والدهون، الـ45 للجنة طرق التحليل وسحب العينات، والـ56 للجنة المواد المضافة. تم أيضًا استعراض نتائج المشاركات المصرية الدولية في لجان 'الكودكس' العالمية، مما يعكس الحضور القوي لمصر في صياغة المواصفات الغذائية الدولية ومتابعة أحدث التطورات العالمية لمجالات سلامة وجودة الأغذية.

عقدت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الاجتماع الأول للجنة المصرية الرئيسية لدستور الأغذية 'Codex' لعام 2026، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بتعزيز منظومة سلامة وجودة الأغذية ومواكبة أحدث التطورات الدولية والإقليمية.

وقد بحث الاجتماع عددا من القضايا الخاصة بالمنتجات الغذائية المصرية وتوافقها مع أعلى المعايير الدولية. وشهد الاجتماع مشاركة ممثلي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ووزارة البيئة، في إطار دعم جهود تطوير منظومة سلامة الغذاء وتعزيز جودة المنتجات الغذائية المصرية





