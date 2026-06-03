الوادي الجديد تشهد تنفيذ المشروع القومي لرياضة الرواد وإضافة 226 بطاقة تموينية وفتح باب الترشح لمبادرة الأب القدوة 2026

محافظة الوادي الجديد تشهد على مدار اليوم several فعاليات في مجالات الرياضة والدعم الاجتماعي، بما في ذلك استمرار المشروع القومي لرياضة الرواد لكبار السن، وإضافة 226 بطاقة تموينية جديدة للمستحقين، وفتح باب الترشح لمبادرة الأب القدوة 2026 لتكريم آباء متميزين في التربية والعطاء.

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من أهمها تنفيذ المشروع القومي ل رياضة الرواد ، حيث أعلنت المحافظة عن استمرار فعاليات هذا المشروع ضمن التدريبات الأسبوعية المخصصة للفئة العمرية من 40 عامًا فأكثر، والتي تُقام يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع على الملعب المفتوح المجاور للصالة المغطاة بمدينة الخارجة.

يهدف المشروع إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين كبار السن، والمساهمة في رفع معدلات اللياقة البدنية لديهم، والحفاظ على الصحة العامة، وزيادة النشاط والحيوية، بما يعزز جودة الحياة ويؤكد أهمية الرياضة كأسلوب حياة. ويتم تنفيذ المشروع تحت رعاية وزير الشباب والرياضة وحنان مجدي محافظ الوادي الجديد، ضمن عدة برامج وأنشطة رياضية تُنفذ بمراكز الشباب على مستوى المحافظة.

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد الانتهاء من إجراءات إضافة 226 بطاقة تموينية جديدة للمواطنين المستحقين بمختلف مراكز المحافظة، في إطار جهود وزارة التموين لتوسيع قاعدة المستفيدين من منظومة الدعم. أكدت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين أن المديرية تواصل تنفيذ توجيهات الوزارة بشأن تحديث قواعد بيانات المستفيدين وإدراج الحالات المستحقة وفق الضوابط، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

وتم توزيع البطاقات على المراكز المختلفة، حيث تصدرت إدارة الخارجة القائمة بإضافة 94 بطاقة، تلتها إدارة الداخلة بـ 90 بطاقة، ثم إدارة الفرافرة بـ 17 بطاقة، وإدارة باريس بـ 14 بطاقة، وإدارة بلاط بـ 11 بطاقة. وأضافت أن المديرية تتابع أعمال المكاتب التموينية وتعمل على تسهيل إجراءات استخراج البطاقات الجديدة وبدل الفاقد والتالف، إلى جانب تحديث البيانات، مؤكدة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة إنجاز الطلبات.

كما أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد فتح باب الترشح لمبادرة "الأب القدوة 2026" تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الوادي الجديد، لتكريم النماذج المشرفة من الآباء الذين قدموا قصصًا ملهمة في العطاء والتربية. حدد محمد منير العديسي مدير المديرية آخر موعد لتلقي طلبات الترشح يوم الاثنين 15 يونيو 2026، وموعدًا نهائيًا لتسليم الملفات يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026. تستهدف المبادرة تكريم فئات تشمل الأب الطبيعي الذي نجح في تربية أبنائه، والأب لابن من ذوي الهمم، والأب لأبناء بديل.

وتشترط أن تقدم قصة الأب نموذجًا ملهمًا، وألا يقل عمر الأب عن 50 عامًا، وأن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط على الأقل، مع اشتراط حصول جميع الأبناء على مؤهل عالٍ أو قيدهم بالتعليم، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة باستثناء أبناء المحافظات الحدودية. يجب تقديم استمارة الترشيح وقيد عائلي وصور بطاقة الرقم القومي والمؤهل الدراسي ومؤهلات الأبناء، along with المستندات الخاصة بذوي الهمم إن وجدت. ستستبعد الطلبات غير المستوفاة وسيتم فحص الطلبات من قبل لجنة مختصة





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