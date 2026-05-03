الوسواس القهري: مرض عضوي يتطلب علاجًا طبيًا وروحيًا

توضيح من دار الإفتاء المصرية حول طبيعة الوسواس القهري وأهمية العلاج الطبي والروحي المتكامل للتعامل معه، مع التأكيد على أن الوسواس ليس مجرد مشكلة نفسية بل مرض عضوي له أسباب طبية.

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى ب دار الإفتاء المصرية ، أن الوسواس القهري ليس مجرد حالة نفسية عابرة، بل هو مرض حقيقي له تأثير عميق على مختلف جوانب حياة الإنسان، الدينية والدنيوية على حد سواء.

هذا المرض قد يدفع المصاب به إلى التخلي عن أداء الفرائض الدينية كالصلوات والعبادات والأذكار، ويغرقهم في بحر من القلق والتردد الدائمين. وأوضح الشيخ كمال، في معرض إجابته على سؤال أحد المتصلين خلال فتوى له، أن الوسواس القهري يتجلى في صور متعددة، ولكن أبرزها يظهر في مسائل الطهارة، سواء في الوضوء أو الغسل. فالمصاب يشعر باستمرار بعدم اكتمال الطهارة، وكأن الماء لم يصل إلى بعض أجزاء جسده، مما يدفعه إلى إعادة هذه الأفعال مرارًا وتكرارًا دون أي مبرر منطقي.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يمتد ليشمل تصرفات الحياة اليومية العادية، مثل الشك المستمر في إغلاق باب المنزل بإحكام، أو التأكد المتكرر من إطفاء الموقد أو فصل التيار الكهربائي. هذا الشك المستمر يستهلك طاقة المصاب ويجعله في حالة من التوتر الدائم. لذا، أكد الشيخ على أهمية عدم الاستهانة بهذا المرض، وضرورة طلب المساعدة المتخصصة إذا تفاقمت الأعراض. إلى جانب الجانب الطبي، شدد الشيخ محمد كمال على أهمية الجانب الروحي والإيماني في التعامل مع الوسواس القهري.

وأوضح أن ذكر الله تعالى هو البلسم الشافي للقلوب، فهو يطهرها من الأدران ويهدئ النفوس المضطربة. كما أن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي نور يضيء دروب القلوب ويطرد الهموم والأحزان. والدعاء الصادق، الذي يخرج من القلب الخاشع، هو مفتاح لفتح أبواب الطمأنينة والسكينة. وجه الشيخ رسالة مؤثرة للمصابين بالوسواس القهري، داعيًا إياهم إلى أن يعيشوا حياتهم بإخلاص لله تعالى، وأن يذكروا ربهم في كل لحظة، وأن يلحوا عليه بالدعاء والتضرع.

وأكد أن الله تعالى لطيف بعباده، وأنه يهدي من يشاء إلى سبل السلام والنجاة. كما أشار إلى أن الشريعة الإسلامية الحنيفية قد راعت حال الموسوسين، وخففت عنهم الأعباء، واعتبرتهم من أصحاب الأعذار المبررة. وفي سياق متصل، أوضح الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الوسواس القهري هو مرض عضوي له أسباب طبية محددة، ولا ينبغي التعامل معه على أنه مجرد مشكلة نفسية يمكن حلها بالأذكار والاستغفار فقط.

وأكد أن هذا المرض مرتبط بشكل مباشر بكيمياء المخ، نتيجة لاضطراب في إفراز بعض المواد الكيميائية التي تؤثر على وظائف الدماغ. وقد يظهر الوسواس القهري في صور مختلفة، مثل الوسواس في الطهارة، أو في العقيدة، أو في مسائل الطلاق وغيرها. فالمصاب يشعر بسيطرة فكرة معينة على ذهنه، ويظل يفكر فيها بشكل مستمر ومتكرر، مما يسبب له ضيقًا شديدًا وقلقًا بالغًا.

لذلك، أكد الشيخ إبراهيم على أن العلاج الأساسي للوسواس القهري هو الرجوع إلى الطبيب المختص، وإجراء الفحوصات اللازمة، وتناول الدواء المناسب. وأشار إلى أن الاقتصار على الأذكار والاستغفار كحل وحيد قد لا يكون كافيًا في هذه الحالة، خاصة وأن دافع الوسواس غالبًا ما يكون الخوف من التقصير في أداء الواجبات الدينية، مثل الصلاة أو الوضوء، مما يؤدي إلى تكرار الأفعال والشك المستمر.

وفي الختام، أكد الشيخ على ضرورة التوازن بين العلاج الطبي والتخفيف الشرعي، حتى يمن الله على المصاب بالشفاء العاجل والكامل





