الوزير كامل الوزير: تطوير السكك الحديدية بدأ بعد حادث 2019

الكابتن كامل الوزير يؤكد أن تطوير السكك الحديدية بدأ فعلياً بعد حادث محطة مصر عام 2019، وسط جلسة برلمانية مفتوحة لمناقشة أسباب حادث تصادم قطاري العياط.

أكد وزير النقل، الكابتن كامل الوزير ، أن عملية تطوير قطاع السكك الحديدية بدأت بالفعل عقب حدوث حادث محطة مصر في عام 2019، وذلك أثناء حضوره اجتماع اللجنة العاجل ب مجلس النواب لمناقشة حادث تصادم قطاري العياط.

وقال الوزير في مستهل الاجتماع للوقوف على ملابسات الحادث بحضور الوزير ورئيس اللجنة: "بدأنا تطوير السكك الحديدية بعد حادث محطة مصر في 2019"، مشيرًا إلى أن كل قطارات مصر سيتم تحديثها، وأن كل الخطوط ستصبح مزدوجة خلال عامين.

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مواقف النواب والشروط البرلمانية

أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن اجتماع اللجنة العاجل لمناقشة حادث تصادم قطاري العياط لن يشهد أي سقف للحديث أو الانتقاد، وأن جميع المعلومات ستكون مطروحة بشفافية كاملة.

وقال قرقر، في مستهل الاجتماع للوقوف على ملابسات الحادث بحضور وزير النقل: "لا سقف للحديث.. قل ما تشاء وانتقد كيفما شئت، ولكن وفق الأصول البرلمانية ودون تجاوز"، مشددًا على أن لكل نائب حرية التعبير والانتقاد، وأن اللجنة تستمع للحكومة وكافة الوزارات المعنية، ولا مجال لإخفاء أي معلومات.

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أطراف المشاركة في الجلسة

وضح رئيس اللجنة أن الاجتماع جاء بناءً على طلب تقدمت به اللجنة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الذي وافق على انعقاده فورًا، بهدف الاستماع إلى أعضاء الحكومة، وفي مقدمتهم ممثلو وزارة النقل بكافة هيئاتها.

كما شاركت في الجلسة الوزارات التي تعاملت مع الحادث منذ اللحظات الأولى، وعلى رأسها وزارتا الصحة والتضامن الاجتماعي، فيما اعتذر وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، عن الحضور لارتباطه بمؤتمر وزراء الصحة العرب، وأوفد قيادات الوزارة.

أولوية الأرواح والمصلحة العامة

شدد الوزير على أن اللجنة لا تستهدف سوى المصلحة العامة للمواطنين، وضمان سير جميع وسائل النقل في أمن وأمان، والحفاظ على أرواح المواطنين باعتبارها أولوية مطلقة لا تقبل أي تهاون، وفق ما أقره النواب.

وأوضح أن اللجنة حريصة على إدارة الاجتماع وفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، بما يضمن الوصول إلى نتائج واضحة تجيب عن جميع التساؤلات التي أثارها النواب بالتزامن مع الحادث، سواء من المعارضة أو الأغلبية، نافيًا وجود أي حالة تربص بالحكومة.

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تابع الوزير أن إدارة الاجتماع ستراعي إتاحة الفرصة أمام مختلف الأطياف السياسية والبرلمانية للتعبير عن آرائها، مع تنظيم مشاركة النواب بما يحقق الاستفادة من المناقشات والوصول إلى نتائج ملموسة تلبي طموحات المواطنين.