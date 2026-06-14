الوزراء الأوقاف تسجل إنجازات قياسية في أسبوعها الدعوي والعلمي

وزارة الأوقاف تُعلن عن تنفيذ أكثر من 600 مجلس فقه، وبرامج صيفية للأطفال في 20880 مسجد، إضافة إلى قوافل دعوية مشتركة مع الأزهر وشبكات ثقافية متعددة خلال أسبوع 6-12 يونيو.

أعلنت وزارة الأوقاف في بيانها الرسمي عن إنجازات أسبوعها الدعوي والعلمي الذي امتد من 6 إلى 12 يونيو الجاري، مؤكدّة أن سلسلة الأنشطة التي نفّذتها الوزارة خلال الفترة المذكورة جاءت في إطار سعيها المتواصل لتعزيز الفكر الوسطي المستنير ونشر الوعي الديني الرشيد في جميع محافظات الجمهورية.

وخلال هذا الأسبوع الحافل، تم عقد 628 مجلساً للفقه، إلى جانب 26 مجلساً مخصصاً للواعظات، حيث تركزت المناقشات على قضايا فقهية معاصرة وأحكام شرعية تدعم حياة المسلمين في المجتمع. كما قدّمت الوزارة 3292 درساً منهجياً للأئمة و89 درساً منهجياً للواعظات، مستهدفةً بناء قاعدة علمية دعوية قوية تسهم في رفع مستوى الفهم الديني بين الجمهور.

وفي سياق الدعم التعليمي، نفّذت الوزارة برنامجاً صيفياً يخص الأطفال في أكثر من 20880 مسجداً، حيث شارك الأطفال في أنشطة تربوية وترفيهية تهدف إلى تنمية مهاراتهم الروحية والثقافية





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وزارة الأوقاف أنشطة دعوية مجالس الفقه برنامج صيفي القوافل الدعوية

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