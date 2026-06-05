الوزير عبد اللطيف يبرز دور الشراكة الفنية مع إيطاليا في منتدى دول البحر المتوسط

محمد عبد اللطيف يسلط الضوء على خبرات إيطاليا في التعليم الفني ويؤكد أهمية مشاركة القطاع الخاص في إصلاح المناهج لتلبية متطلبات سوق العمل في عصر الذكاء الاصطناعي، خلال افتتاح منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط.

أكد وزير التربية والتعليم و التعليم الفني ، محمد عبد اللطيف، على أعمق مستويات الشراكة بين مصر وإيطاليا في المجال الفني والمهني، مؤكدًا أن الخبرة الإيطالية في التعليم الفني ، و التدريب المهني ، والتعلم المرتبط بالصناعة، بالإضافة إلى نموذج المعاهد التقنية العليا، تشكل ركيزة أساسية للتعاون المشترك بين البلدين.

وأوضح أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر قد تحولت إلى نموذج وطني قوي يربط بين المناهج الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، ما يعزز من مهارات الطلاب العملية ويؤهلهم للمستقبل. وأشار إلى أن الجمع بين التجارب الإيطالية والمصرية يفتح آفاقًا جديدة لتوقيع شراكات مؤسسية وتوسيع نطاق فرص التعلم المشترك، مما يساهم في رفع مستوى جودة التعليم الفني في دول حوض البحر المتوسط.

وخلال افتتاح فعاليات "منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط" في العاصمة الإدارية الجديدة، شدد الوزير على الدور الحيوي للقطاع الخاص والصناعي في عملية الإصلاح التعليمي. وأوضح أن أي تحسين في المناهج الفنية لا يمكن أن يتحقق إلا بمشاركة فاعلة من قبل الشركات، التي تمتلك القدرة على استشراف اتجاهات سوق العمل وتحديد المهارات المطلوبة في المستقبل. فكان الهدف هو إعداد الخريجين للوظائف الناشئة في عصر الذكاء الاصطناعي، بدلاً من تأهيلهم لمهن قد تختفي مع التطورات التقنية.

وفي ختام كلمته، عبّر محمد عبد اللطيف عن تطلعه لأن يتحول المنتدى إلى منصة تنفيذية ملموسة، تُعيد رسم خريطة التعاون بين دول المتوسط وتُعزز شراكات مؤسساتية تربط الطلاب بفرص التدريب والعمل. كما أكد على فخر مصر باستضافة الحدث وبالتعاون مع إيطاليا وشركاء آخرين من قبرص، كرواتيا، اليونان، رومانيا، إسبانيا، ألبانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، الجزائر، ليبيا، ولبنان. وشهد الحدث حضور وفود وزارية وممثلي مؤسسات أكاديمية وخبراء، حيث تم تبادل الخبرات والرؤى حول تطوير المناهج وربطها بسوق العمل.

وقد تضمن البرنامج جلسات نقاشية عالية المستوى، وورش عمل مستوحاة من نموذج "هاكاثون" الإيطالي، لتشجيع الابتكار والتفكير المتعدد التخصصات بين الطلاب من مختلف دول المتوسط





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