الوزراء يوافقون على تمويل البنك الدولي وإدارة المناطق الساحلية

مجلس الوزراء يوافق على تمويل البنك الدولي ومشاريع الإسناد ومجلس إدارة المناطق الساحلية المتوسط

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، على عدة قرارات استراتيجية تشمل دعم الموازنة العامة وتشكيل لجان وطنية لإدارة المناطق الساحلية.

اتفاقية تمويل البنك الدولي للإصلاحات

وافق المجلس على مشروع قرار رئاسي بشأن اتفاق تمويل المرحلة الثانية لبرنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر" مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

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ووقع الاتفاق في 1 نوفمبر 2026، ويهدف إلى دعم إجراءات إصلاحية في ثلاثة محاور رئيسية تشمل تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.

كما يستهدف البرنامج تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر لتحقيق النتائج الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.

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لجنة إدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط

تم الموافقة على تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه.

وتتولى اللجنة وضع القواعد الخاصة بنظام عملها وتحديد الأدوار والمسؤوليات لضمان التكامل بين المستويات الثلاثة للإطار المؤسسي.

كما تختص اللجنة باعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط التنموية والتوصيات الخاصة بالمناطق الساحلية لتحقيق التنمية المستدامة.

تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر وتكون قراراتها نهائية ومُلزمة للجهات الإدارية بما لا يتعارض مع القوانين المنظمة.

الأمانة الفنية واللجان المحلية للتنفيذ

يتولى الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة رئاسة الأمانة الفنية للجنة التي تضم ممثلين عن الوزارات الأعضاء والأجهزة المعنية.

تقوم الأمانة الفنية بمراجعة الخطط المقدمة من اللجان المحلية بـ10 محافظات ساحلية ودمجها في الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة.

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تشمل المحافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء.

تجتمع اللجان المحلية كل شهر لإعداد الخطط التنفيذية وخرائط المخاطر وعرض مخرجاتها على الأمانة الفنية.

مشاريع الإسناد للوزارات المعنية

اعتمد مجلس الوزراء القرارات الصادرة عن اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة في 14 أكتوبر 2026 بشأن الإسناد للشركات.

يشمل الإسناد عدداً من 26 مشروعاُ تخدم وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل.

وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية في مختلف المحافظات المصرية.