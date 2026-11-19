رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي يصدر خطة لتغيير التشكيلات العسكرية في جرف النصر، حيث ستحل محلها قوات جديدة من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي.

أعلن رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي عن إقرار خطة استراتيجية وشاملة لتغيير القوات العسكرية المنتشرة في منطقة جرف النصر ، والتي كانت تُعرف سابقاً باسم جرف الصخر ، وذلك خلال الساعات الماضية في جنوب العاصمة بغداد. جاءت هذه الخطوة الحاسمة لتوجيه مسؤولية حماية المنطقة إلى تشكيلات جديدة من الجيش العراقي و الشرطة الاتحادية و الحشد الشعبي ، مع تكليف خاص لهيئة شرطة الطاقة بمهمة حراسة خطوط نقل النفط الحيوية في الموقع.

تفاصيل خطة تغيير القوات العسكرية في المنطقة

تهدف الخطة المعتمدة من القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي إلى إعادة هيكلة الوجود الأمني والعسكري في موقع جرف النصر، حيث سيتم استبدال القوات الحالية بتشكيلات أخرى تابعة للهيكل العسكري الرسمي للدولة. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز سيطرة الحكومة المركزية على هذه البقعة الاستراتيجية شمالي محافظة بابل، التي تتمتع فيها كتائب حزب الله بنفوذ واسع منذ تحريرها من تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في عام 2014.

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وتنص الخطة على تشكيل مقر أمني مُسيطر في جرف النصر يرتبط بقيادة قوات الشرطة الاتحادية من جميع النواحي، ليتولى هذا المقر الجديد القيادة والسيطرة على جميع التشكيلات الأمنية المكلفة بحماية المنطقة ومحاربة عمليات التهريب المشتبه بها. وقد أصدر رئيس الوزراء العراقي أمراً رسمياً بتشغيل هذا المقر، مما يعكس توجهاً واضحاً لتوحيد القيادة الأمنية تحت مظلة وزارة الداخلية والشرطة الاتحادية.

مواقف كتائب حزب الله والاستجابة الرسمية للحشد الشعبي

أعلنت هيئة الحشد الشعبي مساء الخميس أن قيادة عمليات الحشد ستباشر اعتباراً من صباح الجمعة عملية استبدال القوات العسكرية الموجودة في جرف النصر، تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي ووفق السياقات العسكرية المعتمدة. جاء هذا الإعلان بعد أيام من التوتر الشديد بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله العراقي، والتي كانت قد أكدت في وقت سابق رفضها المطلق الانسحاب من المنطقة.

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ورغم تأكيد كتائب حزب الله رفضها الانسحاب، إلا أنها شددت في الوقت نفسه على أنها لا تسعى إلى الدخول في مواجهة مسلحة مع قوات الأمن العراقية، معتبرة أن التحقيقات الجارية بشأن شبهات تهريب النفط وتزييف الحقائق من قبل لجنة التحقيق تمثل دوافع سياسية. وفي المقابل، نفت كتائب حزب الله وقوع أي عمليات تهريب لمنتجات النفط من هذه المنطقة من الأساس، مشيرة إلى أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى تشويه سمعة المقاومة.

تعيينات القيادة والأمن العام في الجرف

في إطار تفعيل الخطة الأمنية الجديدة، أصدر رئيس الوزراء العراقي أمراً بتعيين الفريق الركن أحمد حميد قائداً للمقر الأمني المُسيطر في جرف النصر، على أن يتولى اللواء الركن حسين نصيف مهام نائبه لشؤون الدفاع، بينما سيضطلع عدي عبد الأئمة مصحب بمهام نائبه لشؤون الحشد الشعبي. وقد أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان هذه التعيينات الرسمية، مؤكدة انخراط هذه القيادات في إدارة العملية الأمنية الجديدة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة مشاورات سياسية مكثفة شاركت فيها شخصيات عراقية وإيرانية لاحتواء الخلاف ومنع تصاعده إلى مواجهات مسلحة. وقد أثارت الأزمة مخاوف واسعة من احتمال وقوع مواجهات مسلحة مباشرة بين القوات الحكومية ومسلحي كتائب حزب الله، مما دفع الأطراف المعنية إلى التسريع في تنفيذ قرارات الأمن التي تحدد هوية القوات المسؤولة عن المنطقة.

آثار الأزمة الاقتصادية والاستقرار المستقبلي

ترتبط التوترات الحالية بشكل مباشر بشبهات حدوث عمليات لتهريب النفط ومشتقاته من منطقة جرف النصر، وهو ما يستهدف الاقتصاد الوطني ويهدد استمرارية خطوط نقل النفط. ومن خلال تكليف شرطة الطاقة بحماية هذه الخطوط، تسعى الحكومة العراقية إلى عزل هذا الجانب الاقتصادي عن الصراعات المسلحة المحتملة، وضمان استمرار تدفق الطاقة دون انقطاع أو تدخلات من الميليشيات المحلية.

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يعتبر هذا التحرك خطوة مهمة في مسار الأزمة، حيث ينتقل الموقف من مرحلة التهديدات المتبادلة إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للخطة الحكومية. وعلى الرغم من الجهد المبذول من قبل الشخصيات السياسية والإيرانية لاحتواء الخلاف، إلا أن التطبيق الميداني للخطة في صباح الجمعة سيبقى المعيار الحقيقي لمدى نجاح الحكومة العراقية في استعادة السيطرة الكاملة على جرف النصر وجرف الصخر.