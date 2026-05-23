الوزارة تولي اهتماما كبيرا بأي اكتشافات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف وتؤكد على ان كل اكتشاف يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني ويسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز قدرات الدولة في قطاع الطاقة. الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة اسهم في ذلك حيث تم الاعتماد عليها في دراسة وتقييم التركيب الجيولوجي للمنطقة بصورة اكثر دقة. وزير البترول يتفقد بدء اعمال الحفر بحقل نرجس للغاز بالبحر المتوسط وزورى منطقة مسطرد لمتابعة جاهزية امدادات الوقود قبل عيد الاضحى وفصل الصيف. اكتشافات جديدة تدعم احتياجات مصر من الغاز وتعزز جاهزية الصيف. استخدام تقنيات المسح والاستكشاف الجيولوجي مكّن الشركات العاملة في القطاع من الوصول الى اكتشافات جديدة. عمليات استكشاف جديدة من شأنها ان تفتح المجال امام احتمالات لوجود آبار اضافية في المنطقة نفسها. زيادة معدلات الانتاج تعتمد بشكل اساسي على التكنولوجيا الحديثة في زيادة معدلات الانتاج وتحسين كفاءة العمليات. التعاون بين شركات الانتاج وشركات الخدمات الفنية يمثل عنصرًا مهمًا في دعم خطط التوسع في الاكتشافات. رفع معدلات الانتاج يشكل التزام القطاع بخطط الانتاج المتفق عليها مع الشركاء مع العمل على رفع معدلات الانتاج تدريجيا خلال الفترة المقبلة بما يدعم استقرار سوق الطاقة المحلي ويعزز أمن الإمدادات.

