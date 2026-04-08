الورداني: الانهيار يبدأ من الداخل.. وإصلاح الذات أساس بناء الحضارات

أكد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب أن الانهيار الحقيقي لا يأتي من الخارج، بل من داخل الإنسان نفسه، مشيراً إلى أهمية بناء القيم الأخلاقية والفكر السليم لمواجهة التحديات وبناء الحضارة.

أكد الدكتور عمرو الورداني، رئيس اللجنة ال دين ية بمجلس النواب، أن الانهيار الحقيقي لا يأتي من الخارج، بل يبدأ من داخل الإنسان نفسه. وأوضح أن الأحداث والصراعات التي نشهدها هي وسيلة إلهية لتحفيزنا على التغيير وإعادة تقييم دورنا ومساهماتنا في بناء الحضارة . وأشار إلى أن قبول الشائعات دون تمحيص، والتحليل السطحي للأحداث، يؤدي إلى قلق داخلي دائم، وفقدان الثقة في الحياة، مما يجعل الفرد أسيرًا لآرائه السلبية.

كما نوه إلى أن الاعتماد على الآخرين في حل المشكلات يؤدي إلى الجمود، بينما تكمن القوة الحقيقية في تحمل المسؤولية الفردية والمبادرة الشخصية. وأضاف أن البناء الحضاري المتين يبدأ بإصلاح الذات وتنمية القيم الأخلاقية، وتحويلها إلى منهاج حياة يوجه قرارات الفرد وسلوكه. وأوضح الورداني خلال لقاء تلفزيوني يوم الأربعاء، أن الحضارة ليست مجرد مساحة مكانية أو إنجازات مادية، بل هي تاريخ وقيم وسنن وأفعال إنسانية متكاملة. وأكد على أهمية تأسيس الإنسان على أسس صحيحة من الداخل، مع التركيز على بناء شخصية قوية قادرة على مواجهة تحديات الحياة بثقة. وشدد على أن الاكتفاء بالمظاهر دون إصلاح الباطن يؤدي إلى خلل في المجتمع والحضارة. وتابع أن الإنسان الذي يمتلك قيمًا أخلاقية راسخة وفكرًا سليمًا، قادر على تحويل القيم إلى واقع ملموس، واتخاذ قرارات حكيمة، وإدارة شؤونه بفعالية. هذا النوع من الأشخاص لا ينجرف وراء الأحداث دون تفكير، بل يتعامل معها بفهم عميق. وأشار إلى أن إصلاح الذات يتطلب شجاعة ومبادرة فردية، والالتزام بالقيم، والتعمق في تحليل الأمور، وعدم الاكتفاء بالمظاهر الزائفة. وأكد على أن من يدرك هذه الحقائق ويطبقها، يصبح قادرًا على المساهمة الإيجابية في بناء المجتمع والحضارة، ويقلل من فرص الانهيار الداخلي الذي يؤثر سلبًا على الخارج. وأكد الورداني أن إعادة بناء الإنسان داخليًا هي الخطوة الأولى لإنقاذ الحضارة والمجتمع من التدهور. وأوضح أن الالتزام بالقيم الأخلاقية والفكر السليم يخلق قدرة حقيقية على مواجهة التحديات والعيش بسلام وإنتاجية. وشدد على أن الحضارة الحقيقية تنبع من الإنسان القيم والفكر السليم، وليست مجرد مظاهر ظاهرية أو إنجازات سطحية. فالقيم هي الأساس الذي تبنى عليه الحضارات وتزدهر، وهي السلاح الأمضى في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وبين الورداني أن التمسك بالقيم الأخلاقية لا يقتصر على المظاهر الخارجية، بل يتطلب أيضًا إصلاح الباطن وتطهير النفس من الشوائب. هذا الإصلاح الداخلي هو الذي يمنح الإنسان القوة والثبات في مواجهة صعوبات الحياة، ويجعله قادرًا على اتخاذ قرارات صائبة، والمساهمة في بناء مجتمع فاضل. وفي ختام حديثه، دعا الورداني إلى ضرورة العودة إلى القيم الأصيلة، وتعميق الفهم للإسلام كمنهج حياة شامل، يهدف إلى بناء الإنسان الصالح والمجتمع الفاضل. وشدد على أن هذه العودة هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمات، وتحقيق النهضة المنشودة





