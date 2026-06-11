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الوزارة تساعد في الرقابة على الغذاء، وتكثيف جهودها لضمان سلامته في جميع أنحاء الجمهورية

Health News

الوزارة تساعد في الرقابة على الغذاء، وتكثيف جهودها لضمان سلامته في جميع أنحاء الجمهورية
الغذاءالرقابةالمنشآت الغذائية
📆6/11/2026 6:58 AM
📰ElwatanNews
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أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الوزارة لا تتدخل في اختصاصات هيئة سلامة الغذاء، لكنها تساعد في الرقابة على الغذاء، ومتابعة المنشات الغذائية، وتنسيق مع الجهات المعنية والتعاون. ولا يوجد أي أزمة أو خلاف مع أي جهة، مؤكدا العمل لخدمة المواطن والحفاظ على صحته وسلامته. والسكان، أن الوزارة تعمل عن تكثيف جهودها لضمان سلامة الغذاء في جميع أنحاء الجمهورية، ضمن خطة شاملة لمراقبة جميع مراحل تداول الغذاء. وذكر أن استمرار المرور على جميع المصانع والمنشآت الغذائية لضمان الالتزام بالإجراءات الوقائية، ومتابعة إنتاج الأغذية عالية الخطورة مثل الألبان، اللحوم، الأسماك، والمخبوزات، إضافة إلى المنشآت التي تقدم وجبات جاهزة. ووفقا لقطاع الطب الوقائي، فإن المطاعم والفنادق والمطابخ السياحية يجرب التنسيق معاها للالتزام بالاشتراطات الصحية لضمان تقديم الطعام والمشروبات بشكل آمن، وتكثيف الحملات الرقابية على الباعة المتجولين، واتخاذ الإجراءات القانونية عند رصد أي مخالفات. والذهب أم العقارات؟ أفضل وسيلة للاستثمار وحفظ قيمة المدخرات بعد تراجع الأسعار

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن الوزارة لا تتدخل في اختصاصات هيئة سلامة الغذاء ودورها في متابعة ومراقبة سلامة الأغذية، لكنها تساعد في الرقابة على الغذاء ، ومتابعة المنشات الغذائية و التنسيق مع الجهات المعنية و التعاون .

ولا يوجد أي أزمة أو خلاف مع أي جهة، مؤكدا العمل لخدمة المواطن والحفاظ على صحته وسلامته. والسكان، أن الوزارة تعمل عن تكثيف جهودها لضمان سلامة الغذاء في جميع أنحاء الجمهورية، ضمن خطة شاملة لمراقبة جميع مراحل تداول الغذاء. وذكر أن استمرار المرور على جميع المصانع والمنشآت الغذائية لضمان الالتزام بالإجراءات الوقائية، ومتابعة إنتاج الأغذية عالية الخطورة مثل الألبان، اللحوم، الأسماك، والمخبوزات، إضافة إلى المنشآت التي تقدم وجبات جاهزة.

ووفقا لقطاع الطب الوقائي، فإن المطاعم والفنادق والمطابخ السياحية يجرب التنسيق معاها للالتزام بالاشتراطات الصحية لضمان تقديم الطعام والمشروبات بشكل آمن، وتكثيف الحملات الرقابية على الباعة المتجولين، واتخاذ الإجراءات القانونية عند رصد أي مخالفات. والذهب أم العقارات؟ أفضل وسيلة للاستثمار وحفظ قيمة المدخرات بعد تراجع الأسعا

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